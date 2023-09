L’alarme ayant fonctionné, les voleurs n’ont eu le temps que d’emporter un appareil d’empreinte numérique, une machine dont le prix est quand même estimé à 40 000 euros.

C’est via les réseaux sociaux que le dentiste Brice Thumilaire a annoncé les faits. "Cette machine n’a aucune utilité pour quelqu’un qui n’est pas dans la profession, a-t-il précisé. Je pense donc que l’appareil en question était visé par les voleurs. Ils n’ont emporté que ça et ce n’est pas la chose la plus facile à trimbaler. Il sera de toute façon inutilisable car il faut des licences et tout est tracé quand on l’utilise. En plus de la perte financière, cela va nous empêcher de réaliser une partie de notre travail".

Le dentiste libramontois espère bien évidemment récupérer son outil de travail au plus vite.