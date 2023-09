Scandale amoureux entre le bourgmestre et la première échevine de Ciney : le monde politique local en ébullition, à quoi s'attendre ?

En coulisse, la rumeur de cet échec allait bon train depuis des mois, voire plusieurs années selon certains. Les choses ont éclaté au grand jour en juin lorsque le bourgmestre Frédéric Deville (MR) a été agressé sur la voie publique par le mari de la première échevine, Anne Pirson (Les Engagés). Les deux mandataires cinaciens les plus en vue avaient en effet noué une relation depuis quelque temps. Le coup de poing a été suivi de deux semaines de congé médical du bourgmestre de Ciney.

À l’époque, les langues commençaient à se délier, évoquant un duo omnipotent, qui avait la mainmise sur la commune, parfois au détriment de certains échevins et dont le personnel communal devait subir les sautes d’humeur.

Fin août, Frédéric Deville faisait savoir qu'il ne voulait plus d'Anne Pirson sur "sa" liste - celle qui partira au combat en vue des élections d'octobre 2024. Du tac au tac, son ancienne alliée annonçait publiquement, le 6 septembre, qu'elle se présenterait avec les autres échevins Engagés cinaciens, Gaëtan Gérard et Laurence Daffe, de même qu'avec les autres mandataires locaux Engagés de la commune et du CPAS sur une liste "ouverte et citoyenne". "L'équipe Les Engagés de Ciney a été profondément heurtée et indignée de ce diktat du bourgmestre. Elle n'accepte pas d'être le vassal consentant d'un maïeur et de ses décisions fondées sur des questions émotionnelles et non rationnelles", justifiait-elle.

Nouvel épisode le 13 septembre : le coordinateur-président d'ICI annonçait la démission en cascade de 8 des 11 membres du bureau du mouvement. Ces derniers estiment "ne plus être en accord avec l'attitude et la vision politique du bourgmestre", qui "mêle en permanence affaires privées et gestion publique de la ville", reléguant l'intérêt public (et donc celui des Cinaciens, dont il avait fait un étendard), au second plan.

Mi-septembre enfin, le libéral Jean-Marie Cheffert, dont Deville était échevin avant de le renverser en 2018, annonçait qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections communales, ne concevant pas de se retrouver dans une majorité, que ce soit avec Deville ou avec Pirson. Au grand dam du chef de file d’Action (MR), Frédérick Botin, les deux hommes fonctionnant en duo depuis pas mal de temps.

Une gestion du quotidien compliquée

Aujourd’hui, les cartes sont rebattues. S’il est certain que le duo Deville/Pirson ne figurera pas sur la même liste au moment de récolter le vote de l’électeur, franchiront-ils à nouveau le pas au soir du scrutin pour composer une majorité ? Frédérick Botin se tournera-t-il vers Frédéric Deville ou créera-t-il sa propre liste en vue de propulser la minorité MR au pouvoir ? Quid des Écolo cinaciens ?

D’ici là, l’équipe en place devra continuer à fonctionner pour gérer la ville de Ciney au quotidien. L’actuel bourgmestre Frédéric Deville déclarant à qui veut l’entendre qu’il ne parle plus à sa première échevine Anne Pirson depuis 3 mois, il semble loin l’intérêt des citoyens…