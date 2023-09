Martine a décidé d’essayer les services de la banque en ligne Revolut. Cette dernière propose plusieurs avantages, dont l’absence de frais pour la plupart des démarches et des comptes épargnes avantageux.

Prudente, Martine n’a pas versé tout son argent d’un coup. Déposer un peu d’argent, le retirer, le remettre : elle s’assure que tout fonctionne et que cette banque n’est pas une arnaque. “Je pouvais déposer mon argent et le récupérer sans problème. Je l’ai testé et j’ai effectivement pu retirer à nouveau mon argent. J’ai continué à déposer de l’argent jusqu’à y déposer toutes mes économies”, raconte la victime, qui dépose finalement l’équivalent de 135.000 euros.

C’est évidemment le moment où plus personne ne répond. Impossible désormais de retirer la moindre pièce. Sans s’en rendre compte, Martine Brees était guidée vers un faux site depuis le début : www.revologin.com. Elle a déposé tout son argent sur une plateforme qui n’est pas le vrai site de la banque en ligne. “Tout était faux. Depuis, je n’ai plus eu de nouvelles et c’est fini. Je n’ai plus rien”, regrette la sexagénaire.