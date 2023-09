De plus en plus de PV contre les incivilités en province de Luxembourg : le Top 10 et les raisons

Actuellement, une cinquantaine d’agents sont en fonction dans différentes communes de notre province. Ce sont eux, ainsi que la police, qui dressent les PV pour ces infractions communales. En dehors d’Arlon, qui dispose de son propre service, ces PV dressés dans les 43 autres communes atterrissent sur le bureau du fonctionnaire sanctionnateur provincial, Xavier Leclère. "C’est important pour la Province de mettre ce service à disposition des Communes, souligne Coralie Bonnet, la députée provinciale. Cela permet d’avoir une personne spécialisée, toujours à jours dans les nombreux règlements et lois et qui est au-dessus de la mêlée. C’est aussi une mutualisation des coûts intéressante et ça soulage les Communes . Puis cela offre une harmonisation dans les sanctions, elles sont appliquées de la même manière que l’infraction soit commise à Chiny ou à Bastogne."

Une hausse de 40%

Ce n’est pas le travail qui manque. En 2022, ce ne sont pas moins de 3 248 PV qui ont été traités par la Province. Ce qui constitue une fameuse augmentation par rapport à 2019, où le nombre était de 1 491. Pour 2 024 PV en 2020 et 1 846 en 2021. Et… 689 en 2016 ! "Les Luxembourgeois ne commettent pas plus d’infractions, mais les agents constatateurs communaux sont de plus en plus nombreux, parce que les Communes mettent l’environnement et les incivilités dans leur priorité. Ce qui entraîne une augmentation du nombre d’infractions constatées", précise Coralie Bonnet.

Restons dans les chiffres, pour constater qu’en 2022, 72% des dossiers traités touchent des infractions "Arrêt et stationnement", soit 2 334 PV traités, contre 1 139 en 2021. Les infractions environnementales représentent, elles, 10% du total (soit 324 PV, contre 193 en 2021).

C’est donc sans surprise de voir les dossiers "Arrêt et stationnement" largement en tête des différents types d’infractions en 2022. Suivent l’abandon de déchets (387 PV), le tapage nocturne (89), la souillure de la voie publique (82), la consommation d’alcool sur la voie publique (78), le non-respect des heures de collecte (72), la divagation d’animaux (70), les troubles à l’ordre public (67), le non-respect du tri des déchets (49) et la dégradation volontaire d’un véhicule (41).

Les sanctions de ces incivilités sont encadrées par la loi. Les amendes peuvent varier de 1 € à… 200 000 €, selon le type d’infraction et sa catégorie (qui varie d’après l’ampleur). "La plus grande amende que nous avons infligée est de 1 500 €, pour une infraction environnementale, détaille le fonctionnaire sanctionnateur provincial. Si les faits sont plus conséquents, comme la pollution d’un cours d’eau par une entreprise, le dossier est renvoyé à la Région wallonne."

Il est tout de même bon de savoir que le jet de mégots pris en flagrant délit peut faire l’objet d’une perception immédiate de 200 € et de 300 € pour le dépôt sauvage d’un sac-poubelle. "La perception immédiate doit être acceptée par la personne, sinon l’amende sera à charge de la Commune qui pourra, elle, faire appel à un huissier, éclaire encore Xavier Leclère, en poste depuis 8 ans. Si c’est une infraction qui implique deux citoyens, comme une voiture abîmée, nous essayons d’abord la médiation." En poste depuis 8 ans, il occupe seul cette fonction, avec une personne en soutien en cas d’absence.

Mais la Province aimerait renforcer ce service avec "un gradué en droit qui appuiera Xavier Leclère dans l’analyse des dossiers", note la députée provinciale. "Mon rôle n’est pas que de sanctionner, les tâches sont variées, dont celle d’un contact continu avec les agents constatateurs, les bourgmestres et les polices, pour conseiller et harmoniser au mieux", complète Xavier Leclère. En amont, face à une demande accrue des Communes, le vivier d’agents constatateur s’étoffe grâce à la Province qui organise pour la première fois la formation d’agent constatateur, au centre de formation continue à Bastogne. Il fallait auparavant sortir du territoire provincial pour la suivre. Un pas de plus dans le combat contre les incivilités, pour un quotidien plus tranquille et plus propre.

"J’aime la proximité avec les citoyens"

Thomas Heuertz (33 ans), vous suivez la formation d’agent constatateur au centre de formation continue. Quel est votre parcours ?

Avant, j’étais dans la sécurité, puis la Commune d’Aubange, où je réside, a ouvert une réserve de recrutement pour ce poste voilà quelques mois. J’ai décidé de poser ma candidature, car j’aime la proximité avec les citoyens, la collaboration avec la police et, surtout, la protection de l’environnement. La Commune a accepté, j’ai été engagé, donc je suis actuellement les formations, qui se terminent fin novembre. Je suis la formation d’agent constatateur de base ainsi que d’agent constatateur environnement. Je serai agent constatateur environnement pour la Commune, le seul à temps plein.

Quelles sont les difficultés dans cette formation et ce métier ?

Déjà, c’est une fonction très vaste, qui touche beaucoup de secteurs et donc de règlements et de lois. Et ces derniers évoluent. L’autre aspect délicat, ce sont les interactions avec les citoyens qui commettent des infractions. Le but est de faire comprendre, d’éduquer. Nous avons d’ailleurs des cours de gestion des conflits, où nous apprenons à dialoguer, à adopter la bonne posture.

Vite Dit

Deux types d’agents Il existe des agents constatateurs et des agents constatateurs environnement. Chaque fonction demandant une formation distincte pour être assermenté et dresser les PV. Avec des compétences et des zones d’action différentes. Mais dans la grande majorité des cas, les agents suivent les deux.

Cadre légal Sans trop entrer dans les détails, il est bon de savoir que la loi SAC (Sanction administratives communales) définit cinq types d’infractions. Les infractions administratives (la divagation des chiens, le tapage diurne… ; reprises dans un règlement communal), les infractions mixtes (légères comme le tapage nocturne, la dégradation mobilier ou lourdes comme les coups et blessures…), les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement, les infractions environnementales (dont fait partie le bien-être animal) et enfin les infractions de voiries. Les sanctions varient entre autres selon le type de faits et l’ampleur. Les délais sont aussi différents. Il est par exemple de 6 mois à 1 an pour un trouble à l’ordre public, de 2 ans pour les infractions environnementales et de 15 jours pour ce qui touche au volet "Arrêt et stationnement".