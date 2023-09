Deux enfants enfermés dans des “cages” entre 2010 et 2014 à Onhaye, pour éviter un placement en institution

En juin dernier, le tribunal correctionnel de Dinant s’est enfin penché sur ce dossier. La mère de famille, absente pour raison de santé, était poursuivie pour privation de soins, détention arbitraire et traitements dégradants. Son fils n’était concerné que par la détention arbitraire. “Je reconnais la matérialité des faits mais on ne l’a pas fait parce qu’ils étaient en situation de handicap. Si on les a enfermés, c’était par bienveillance et pour leur bien car lorsqu’ils faisaient des crises, ils étaient dangereux pour eux-mêmes”, expliquait ce dernier au tribunal. “Mon père souffrait de psychoses. Ma mère a toujours su l’aider sans avoir eu besoin de le placer dans une institution. Lorsque les problèmes de schizophrénie sont apparus chez mon frère et ma sœur, on a voulu faire pareil mais la situation s’est vite compliquée, on ne savait plus la gérer et on n’a pas su faire appel à l’extérieur.”

Méfiance et religion

Le parquet de Namur avait mis en avant le contexte des faits, très particulier. La famille vivait en marge du voisinage et de la société et était adepte de la mouvance de Msg Lefèvre. “Elle fréquentait une branche radicale du catholicisme. Ils vivaient à l’ancienne, comme au début des années 1900. Ils étaient méfiants par rapport à la médecine classique.”

L’idée d’un placement en institution avait été évoquée par des médecins mais il ressort du dossier que les soins adéquats, pourtant prescrits, n’ont pas été prodigués pour raisons philosophique ou confessionnelle. La mère de famille, qui décidait de tout, était plutôt adepte d’une médecine douce et naturelle.

C’est à la suite d’une dénonciation anonyme que les faits ont été mis au jour. Lorsqu’ils sont intervenus sur place, les policiers ont trouvé la fille sans vêtement, en position fœtale sous une table, sur une toile de jute. “Quand je l’ai vue pour la première fois, c’était une petite sauvage. Elle ne parlait pas, mangeait avec ses mains et ne supportait pas les vêtements”, ajoutait l’administratrice des biens de cette fille.

Ce mercredi matin, le tribunal correctionnel de Dinant a accordé aux deux prévenus la suspension simple du prononcé sur base, notamment, du dépassement du délai raisonnable. La prévention de traitements dégradants n’a par ailleurs pas été retenue dans le chef de la mère.