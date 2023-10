Qui dit travaux, dit présence du Lidar, le fameux radar mitraillette capable de flasher sur de longues distances. Situé à hauteur du Lidl de Neufchâteau durant tout ce week-end, le fameux appareil n'a pas chômé puisqu'il a flashé presque tous les véhicules passant à sa hauteur ! Mais qu'on se rassure, la plupart des automobilistes flashés ne recevront rien dans leur boîte aux lettres. Pas de PV ni d'ennuis avec la justice donc.

"Le Lidar est installé depuis le début des travaux qui ont débuté le lundi 25 septembre, explique-t-on du côté de la police de la zone Centre Ardenne. Durant la semaine, la zone couverte par le radar était en zone 30. Vendredi, en fin de journée, la première phase des travaux s'est terminée et la zone concernée est repassée en zone 70. Le hic, c'est que le Lidar n'a pas été reconfiguré en conséquence et a donc continué à flasher au-dessus des 30 km/h. Toute personne qui a donc été flashée en dessous de 70 km/h à partir du vendredi 30 septembre, fin de journée, ne recevra aucune contravention".

Pour rappel, ces travaux de réfection sur plus de 4,5 kilomètres sont prévus jusqu'au vendredi 20 octobre. Ce lundi, la deuxième phase des travaux a débuté avec une zone 30 km/h entre Verlaine et le zoning de Semel en direction de Neufchâteau. En direction de Verlaine, la nationale est fermée au-delà du zoning de Semel; la circulation est donc possible pour accéder aux commerces du zoning. La police de la zone Centre Ardenne précise que le Lidar a été installé à un autre endroit de la zone des travaux. "Beaucoup d'automobilistes rouspètent sur la vitesse maximale de 30 km/h, souligne la police locale. Cette vitesse maximale à respecter est contraignante selon certains mais elle garantit la sécurité de tous les travailleurs du chantier."