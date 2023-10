Jambes: un marathon Harry Potter de 24 heures organisé à l’Acinapolis

Mais quel sortilège si puissant sera jeté à ces centaines de "Moldus", samedi prochain, sur le site de l’Acinapolis de Jambes.

Un seul magicien est capable de ce prodige: Harry Potter. Et même vingt-six ans après sa naissance, sous la plume de l’écrivaine anglaise Joanne JK" Rowling, ses pouvoirs magiques… et commerciaux n’ont pas faibli.

"On reçoit fréquemment des demandes de nos spectateurs pour créer un événement autour d’Harry Potter", commente Amandine Lecomte, la responsable d’exploitation du site d’Acinapolis pour le groupe Pathé. "Mais programmer un marathon avec tous les films de la saga, c’est la première fois qu’on va proposer ce genre de choses. Et on ne savait pas trop comment le public allait répondre. Bien évidemment, on sait qu’Harry Potter conserve une large base de fans. Mais c’est quand même un pari. Et les premiers retours sont plutôt rassurants, avec, en fin de semaine dernière, plus de 250 réservations, rien que pour le complexe jambois."Nous organisons en effet le même événement à Charleroi et Louvain-la-Neuve."

La magie opère aussi pour le personnel

Samedi, on s’attend donc à voir déferler sur Jambes quelques centaines de mages, sorciers et créatures.

"On sait que bon nombre d’entre eux seront déguisés et on l’encourage d’ailleurs", insiste Marie Mathieu, la responsable du site namurois de Pathé. "Le but est de créer l’expérience la plus immersive possible. On va d’ailleurs soigner la décoration mais pas que…"

Du côté du personnel, la magie Potter opère également. "Il y aura bien évidemment du relais et la participation n’était pas obligatoire. Mais on n’a eu aucun mal à avoir l’effectif nécessaire. Et les collaborateurs ont aussi l’envie de vivre pleinement le moment, en étant aussi costumés pour certains", avance encore Amandine Lecomte.

Un peu d’air

Un marathon, ça se prépare, d’autant plus quand on est parti pour plus de 24 heures. "On a déjà prévu une deuxième salle", annonce-t-on à l’Acinapolis. "On ne veut pas remplir tous les sièges. Quand on est parti pour une si longue durée, il faut aussi avoir un peu d’espace…"

Le but n’est pas de recréer un odorama avec les parfums de l’haleine du dragon Magyar à pointes combiné aux senteurs des aisselles de Hagrid.

Plusieurs surprises sont déjà prévues tout au long de cette interminable aventure.

De quoi éviter que, en cours de visionnage, les Moldus les moins résistants ne se retrouvent frappés par un sortilège de "Stupéfixion".

En deux coups de baguette

Un marathon de 8 films

Le marathon "Harry Potter" est programmé le samedi 7 octobre sur le site de l’Acinapolis (Pathé) de Jambes. Et c’est parti pour plus de 24 heures. L’accueil se fait à 9 h 45 mais pas mal de fans pourraient fort bien arriver bien avant cela. A 10 heures, la première bobine est lancée et nous voilà partis pour "Harry Potter à l’École des Sorciers". Le prix des places est fixé à 54,90 €. On les réserve via le site www.pathe.be

Le petit-dej offert

Il n’y aura pas de bièraubeurre ni de porridge mais l’organisation prévoit quand même de quoi se restaurer. Un food truck sera présent sur le site. Sans oublier les habituels pop-corns, nachos… Une heure de pause lunch est prévue à 18 h 30. Et au matin, pour les plus courageux, un petit-déjeuner sera offert à 7 h 10.

Plus de 24 heures

En tout, ce sont les huit films de la saga qui seront diffusés sur grand écran. Une pause d’une quinzaine de minutes est aménagée entre chaque épisode. La ligne de fin est annoncée à 10 h 05, le dimanche 8 octobre, soit plus de vingt-quatre heures après l’arrivée des fans.

Business et choses à vendre… magiques

Des répliques de baguettes, des poupées, etc. Harry Potter s’inscrit dans le sillage d’autres univers fantastiques qui ont drainé des millions de fans au travers les époques, toutes générations confondues. Star Wars en tête. Dans le Namurois, quelques magasins en ont fait leur fonds de commerce… parmi tant d’autres icônes littéraires ou d’autres, issues de jeux vidéo. C’est le cas du Shop for Geek de la rue de Bruxelles. L’enseigne a contribué à l’organisation du marathon de l’Acinapolis. "Avec Harry Potter, tout se vend, c’est un merchandising phénoménal", confie Silvio Vecchio, gérant. Mais surtout, c’est la passion des fans qui fait vivre la franchise, rappelle le patron de l’enseigne. Le magasin tiendra un stand sur le site de l’Acinapolis ce week-end. Avec quelques belles choses, toujours magiques.

Les rayons du Shop for Geek sont bien garnis rue de Bruxelles… Harry Potter a sa place. ©EdA

Le Repaire de la magie : dans le centre de Namur, en un coup de baguette

Un bar, le Repaire de la Magie, a ouvert ses portes en été. Une subtile passion pour Harry Potter.

Un cocktail "Patronus", un breuvage "Bellatrix", une quiche du "Bezoard" ou une salade "Abelforth"… Autant de références qui ne manqueront pas de rappeler aux fans de la franchise Harry Potter dans quelle pièce ils jouent. Le genre de sortilèges qui font mouche auprès des aficionados. Mais, pour un patron de bistro qui souhaite surfer sur la vague, il s’agit de faire preuve de subtilité. En effet, le nom "Harry Potter" ne peut apparaître nulle part en dehors de gros contrats juteux. "J’ai pris contact avec Warner Bros. Ça ne les intéresse pas dans l’Horeca", explique Thibaut Van Steenbrugge, gérant. Un sandwich "Hagrid" ou une vinaigrette "Severus Rogue", voilà le genre d’appât que l’homme de 35 ans peut oublier, tant ils sont évidents… protégés. Mais le Namurois a contourné les exigences de la licence "Harry Potter" pour créer son bar, le Repaire de la magie, ouvert cet été dans la rue des Brasseurs. Un hommage à son idole de fiction. Sur son avant-bras, on perçoit un tatouage illustrant les fameuses reliques de la mort, la trame du dernier roman de JK Rowling. "Je suis Harry", clame le boss.

Jérémy et Thibaut ont fait de leur chez eux un mini Poudlard où l’on boit des cocktails qui rappellent l’univers d’Harry Potter. ©EdA

Au fil des ans, Thibaut a emmagasiné les pièces de collections: livres, statues et artefacts plutôt coûteux. "J’ai un Éclair de feu à 450 €", glisse-t-il, évoquant le balai qui a permis à Harry de chopper quelques Vifs d’or lors de matches de Quidditch à rebondissements.

Dans son établissement, le passionné aborde les choses avec intelligence pour éviter de se faire rattraper par le rouleau compresseur hollywoodien. "Il ne faudrait pas que j’ouvre 10 bars de ce type dans 10 villes différentes. Là j’aurais des problèmes", confesse-t-il.

Et Thibaut, en guise de pied de nez, préfère faire valoir ses propres créations: des dessins et des sculptures inspirés par son idole JK Rowling: "Mais ça, ce n’est pas Hedwige, c’est juste une chouette", dit-il, taquin. Et d’ajouter: "J’aime le fait que cela soit de la littérature fantastique ancrée dans le réel." L’imagination déborde. Thibaut est aussi écrivain en devenir. Il voyage avec un premier chapitre plié en quatre dans la poche arrière de son jeans, et annonciateur, peut-être, d’un futur roman à succès. Le jeune homme peut compter sur le soutien de son compagnon, Jonathan, qui traduit gustativement, aux fourneaux du bar, les idées romanesques du créateur fanatique qu’il est.

Le Repaire de la magie, c’est aussi des événements ouverts à tous. Quelques quiz sur l’univers de Gryffondor ou Serpentard – le patron est redoutable – où des événements qui brassent plus large. Pour Halloween, le 31/10, le Repaire de la Magie attend les fans d’Harry Potter déguisés de la tête aux pieds. Et le lendemain, 1/11, ce sont les enfants qui sont conviés avec, notamment, une répartition dans les quatre maisons de sorcellerie de Poudlard.