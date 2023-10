Assises de Namur : “Vandy mérite de mourir en prison”, selon le fils d’une des victimes

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang.

Les proches des victimes étaient présents à la barre mercredi matin. La veuve de Constantin Tomescu a expliqué qu’ils se sont rencontrés en Roumanie et sont venus ensemble en Belgique en 2014, en passant par la France, l’Espagne et l’Italie. 2 enfants sont nés de cette union. Constantin a travaillé comme récolteur de fruits et légumes, mais aussi comme chauffeur et jardinier à la commune de Courcelles. “Il était bon mari, travailleur, un très bon père. Il était très lié avec son frère, Gabriel Ghelmegeanu, qui a aussi été tué ce jour-là.”

Les deux hommes étaient passionnés par la pêche. Ils ramenaient du poisson à la maison, “en petites quantités”. “Ils m’avaient dit qu’on avait tiré en leur direction lors d’une partie de pêche. On leur avait dit qu’ils ne pouvaient pas pêcher là, mais ils n’avaient pas vu de panneau interdisant de pêcher à cet endroit. On aurait dû appeler la police s’ils faisaient quelque chose de mal, pas les tuer.”

Le frère cadet des 2 victimes s’est ensuite présenté devant le tribunal. “J’ai déjà été pêcher là-bas une fois, car mon frère et moi travaillions à proximité de l’étang. Ils m’avaient proposé d’y aller le jour du meurtre mais j’ai refusé. Ils m’ont appelé pour me dire que la pêche était bonne ce soir-là.”

Le fils de Constantin Tomescu a été entendu également. “Nous étions très liés avec mon papa. On allait au foot, à la pêche, … Il ne dégageait pas de violence. J’étais souvent avec mon oncle, avec qui on plaisantait beaucoup. J’ai été 4 fois aux étangs. La première fois quand j’avais 12 ans. Une autre fois, un homme avec un fusil et un homme avec un chien sont arrivés. Il a tiré en notre direction. On y est retourné avec mon cousin un an après. Là l’homme qui avait le fusil la première fois avait une barre en bois, il a cassé ma canne à pêche et nous a fait partir en nous disant de ne plus revenir sur place si on ne voulait pas finir dans l’eau. Une autre fois, mon grand-père avait un grand filet de poissons, les deux hommes nous ont menacés de mort en nous traitant de tziganes.”

Le second fils de Constantin Tomescu s’est aussi exprimé. “L’accusé avait déjà menacé mon père de le tuer s’il revenait. Il n’en a pas parlé à la police car il n’avait pas de permis de pêche et ne voulait pas d’ennuis. Mon père nous a beaucoup aidés, c’était une bonne personne, jamais il n’aurait fait de mal, c’était quelqu’un de bien. Il n’a pas fait de crime et on l’a tué pour des poissons. Vandy mérite de mourir en prison”.