"Je n’arrivais pas à m’en défaire": 25 personnes attaquées par des frelons lors d'un jogging à Virton

Christabel Wilfart, de Chiny, l’une des personnes attaquées par ces frelons, témoigne: "On était en train de courir quand, tout à coup, j’ai entendu un bourdonnement au niveau de mon oreille. J’ai voulu chasser la bête, mais ensuite, j’ai senti de grosses piqûres dans mon dos. En regardant, j’ai vu une grosse bête accrochée."

Heureusement, la dame n’était pas seule. Un bel esprit de solidarité régnait au sein de ces allures libres. "J’avais tellement mal et je voyais que je n’arrivais pas à m’en défaire: le frelon s’accrochait à mon t-shirt, se souvient-elle. Je me suis mise à crier et un groupe d’autres coureurs est arrivé vers moi et a enlevé la bête, qui s’est même raccrochée à une autre fille. On a vraiment eu du mal à s’en défaire."

La blessée a été fortement attaquée: elle dénombre huit à neuf piqûres dans son dos, provoquées par un seul et même frelon. "On a bien vu qu’il s’agissait d’un frelon et pas d’une simple guêpe: la bête était vraiment énorme !"

Aussi, d’autres personnes ont été touchées. "Je sais qu’une autre joggeuse, comme moi, n’arrivait pas à se défaire du frelon. Un autre lui, s’est fait piquer au travers de sa casquette !", explique Christabel Wilfart.

Une ambulance a été appelée

Alors qu’il lui restait encore environ deux kilomètres à parcourir, la joggeuse n’a pas souhaité baisser les bras. "Heureusement que je n’étais pas toute seule, il y a toujours une bonne entraide sur ces allures libres. Plus loin, on devait traverser une route pour rejoindre le RAVeL, et les filles qui étaient avec moi m’ont proposé de demander à la police de me raccompagner. Mais j’ai préféré continuer."

Arrivées sur place, les victimes se sont rendues au poste de secours. Malheureusement, les bénévoles présents ne sont pas habilités à donner le moindre médicament. Ainsi, malgré la pommade apaisante appliquée, ils ont été contraints d’appeler les secours.

"En arrivant là-bas, avec la chute de l’adrénaline liée à la course, j’ai ressenti encore plus la douleur. Les ambulanciers m’ont donné du tramadol, un antidouleur très puissant qui m’a soulagé pendant quelques heures. J’ai encore eu de fortes douleurs toute la journée, et un peu lundi. Les secours ont été forts utiles pour me surveiller, car ma tension et ma saturation en oxygène avaient chuté. Heureusement, cela s’est régulé par la suite."

Une allure libre que les 25 participants touchés ne sont pas prêts d’oublier.

Bernard Rongvaux, l’un des organisateurs : "C’est un peu la fatalité"

Du côté de l’organisation de l’allure libre, on se rend bien compte du problème. Mais il est difficile de prévenir ce genre d’incidents.

Bernard Rongvaux, l’un des organisateurs des allures libres n’a pu que constater les attaques, qui, malgré leur grande préparation, n’auraient pu être anticipées.

"Il paraît que les frelons se mettent là où il y a des animaux, et il y avait des chevaux à proximité, admet l’organisateur. Cependant, les premiers et les derniers coureurs n’ont rien vu, c’est quand les coureurs du peloton sont passés qu’ils ont attaqué. Je pense qu’ils ont été excités avec le bruit de la foule. J’ai fait le balisage la veille et le matin à vélo, et encore après pour fermer la course et je n’ai rien vu du tout non plus."

"C’est irréalisable"

Malheureusement, malgré la gêne engendrée, l’organisateur n’a aucun moyen de faire en sorte que ça n’arrive plus: "C’est irréalisable. C’est très difficile à prévoir, d’autant qu’on n’a rien vu la veille. Si on avait vu quelque chose, ou si on avait été alertés, on aurait pris nos dispositions en alertant les pompiers. Mais le jour même, les pompiers sont venus, ils sont allés voir sur place et je pense qu’ils n’ont pas trouvé le nid. Et de toute façon, ils m’ont signalé que s’il n’y a pas d’habitation tout près, ils n’interviennent pas. Donc on ne sait rien faire. C’est un peu la fatalité", conclut Bernard Rongvaux.

Florian Foulon, médecin généraliste : "Il faut rester prudent"

Selon Florian Foulon, médecin généraliste, la priorité est la prudence: "Des piqûres de frelon, cela peut être dangereux si on est allergique, une toute petite quantité de venin peut déclencher une réaction anaphylactique. Pour ceux n’étant pas allergiques, une telle réaction peut aussi se déclencher, mais avec une plus grosse quantité de venin, dix à quinze piqûres pourraient causer cela." En cas de réaction grave: gros gonflements, diminution de la respiration, chute de tension ; appelez le 112. Si les effets sont moindres, consulter son médecin généraliste est conseillé. Il prescrira de la pommade, des antihistaminiques ou encore du Medrol. "Le problème, c’est que quelqu’un qui ne s’est jamais fait piquer ne peut pas savoir s’il est allergique ou pas. Il faut rester prudent."