Namur: une fête entre étudiants se termine de manière dramatique

Les faits se sont produits dans la nuit du 16 au 17 mars 2020 dans la rue de Bruxelles à l’issue d’une soirée particulièrement arrosée. La victime a subi d’importantes séquelles après avoir été prise à partie par deux personnes. En effet, elle a subi une commotion, un nez cassé et des dents arrachées ! Peu avant, deux groupes de trois jeunes hommes se sont croisés. Tous les protagonistes étaient alcoolisés. Dans ces conditions, il est malheureusement trop courant que les gestes et les paroles sont erronément interprétées. Selon certains, il y aurait eu des regards "déplacés". Des insultes auraient été échangées. Ils voulaient en découdre. Un des deux groupes est repassé en voiture et a croisé à nouveau les autres protagonistes. L’automobiliste s’est arrêté et deux des occupants s’en sont violemment pris à un membre de l’autre groupe.

La victime n’a plus de souvenirs de l’agression. Sa dernière vision, c’est un homme qui lui porte un violent coup de tête. Elle a été grièvement blessée et emmenée aux urgences de la clinique Saint-Luc de Bouge. Elle a subi une opération et des soins dentaires.

La victime a reconnu certains des protagonistes sur les réseaux sociaux. Grâce à cette identification, les enquêteurs ont pu mettre un nom sur les suspects et commencer l’enquête. Les intéressés revenaient d’un "beer pong" à Namur. Ils avaient fortement abusé d’alcool.

En instance, le tribunal a acquitté les prévenus en estimant ne pas pouvoir déterminer avec certitude le rôle de chacun. "J’ai toujours maintenu que je n’ai porté aucun coup, a déclaré l’un d’eux. Je n’ai pas envie d’être incriminé pour ce que je n’ai pas fait. Je me suis directement désolidarisé des faits lorsque j’ai vu les premiers coups. Je suis parti en voiture."

Un autre avait expliqué que s’il avait porté un coup, c’est parce qu’il y avait d’abord eu un coup provenant d’en face. "Ils commencent à avoir des voix tremblotantes lorsqu’ils se rendent compte des conséquences, a déclaré la victime qui a été grièvement blessée. Ils parlent tous de leurs enfants, est-ce que ce sont les valeurs qu’ils veulent leur inculquer ? Commettre une agression et s’en sortir ?"

La cour a tenu compte du dépassement du délai raisonnable. Un expert a été désigné pour déterminer les séquelles dont souffre le jeune homme après cette terrible agression.