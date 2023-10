Une nouvelle piste cyclable étonne les automobilistes: "C'est en effet surprenant quand on voit cela pour la première fois"

Le sujet s’est également invité au conseil communal de ce lundi alors qu’il était question de différents travaux de voiries. "Ce genre de piste cyclable est en effet surprenant quand on voit cela pour la première fois, a reconnu le bourgmestre Benoît Lutgen. La chaussée de Houffalize en est un exemple, mais il va falloir s’habituer. Nous n’avons pas le choix car c’est la nouvelle réglementation au niveau de la Région wallonne, voulue par le ministre Écolo. C’est une question d’habitude à prendre. Nous avons eu un contact avec le responsable de la Direction des Routes du Luxembourg, Pierre-Yves Trillet, pour avoir la fiche technique et le fonctionnement exact, ce qui ne sera pas inutile (sourire)." Le mayeur de surtout s’étonner de voir pareil agencement sur un axe important : "De tels aménagements sur les routes secondaires seraient plus compréhensibles que sur une voie fort fréquentée, mais il faudra faire avec. Et cela comporte des points positifs aussi, comme éviter le danger qu’amène l’ouverture des portes de voiture quand la piste cyclable est à l’extrémité."

À lire aussi

Que disent les règles ?

Contacté par nos soins, Pierre-Yves Trillet confirme: "Pour les voiries rénovées, nous suivons la nouvelle règlementation. Ici, il n’y a pas de place pour créer une piste cyclable en dehors de la route donc nous avons installé une nouvelle piste cyclable suggérée selon les normes actuelles. Mais que les automobilistes se rassurent, il est autorisé de dépasser les vélos." Ces normes, ce sont des bandes dorénavant jaunies, plutôt que les chevrons (des flèches en blanc alternant avec un sigle de vélo). Celles-ci doivent être tracées avec un espace tampon de 0,8 m par rapport à la bande de stationnement latéral, s’il y en a une comme c’est le cas à la chaussée de Houffalize. Si la bande voisine ne sert pas de parking, "la distance minimale entre la bande cyclable suggérée et la bordure correspond à la largeur du filet d’eau, soit 0,20 à 0,50 m", précise la fiche 286 de la Région wallonne, qui régie le domaine. Voilà sans doute pourquoi le positionnement en étonne plus d’un à la chaussée d’Houffalize. Sans bande latérale de stationnement, la piste cyclable serait plus proche du bord la route.

"À ma connaissance, c’est le deuxième endroit dans notre province où cela a été réalisé, après une réalisation du côté de Virton, mais cela reste assez innovant chez nous et peut donc surprendre", admet Pierre-Yves Trillet.

À lire aussi

Si le dispositif étonne, il faudra voir son efficacité sur le terrain, à l’utilisation. En attendant, soulignent certains, cette bande désormais très visible a l’avantage d’attirer l’attention des automobilistes sur la possible présence de cyclistes, de les mettre en avant. Et d’installer une certaine habitude à être attentif, à condition tout de même que les cyclistes osent s’aventurer régulièrement sur cette piste déjà bien fréquentée par les quatre roues.