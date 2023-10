Envie d’un logement atypique ? Cette ancienne bâtisse est à nouveau en vente

Dormir dans un avion, un wagon ou une vache... l'insolite a le vent en poupe

Une nuit dans un avion sans quitter le plancher des vaches ? Ou une nuit dans une vache géante à plusieurs mètres du sol... Après les yourtes, tipis, bulles et autres roulottes, les hébergements touristiques se font de plus en plus insolites pour attirer de nouveaux clients.