L'actrice qui jouait Nellie Oleson dans la Petite Maison dans la prairie débarque à Fauvillers(vidéo)

C’est un spectacle sur les années 80, le troisième. La nostalgie de ces années, la musique, la publicité, la comparaison France/Belgique avec les USA. Un spectacle comique, complètement fou. Un humour bienveillant, on replonge les gens dans leur jeunesse.

Vous débarquez des USA, pourquoi avoir choisi l’option d’aller dans les petits villages et pas dans les villes ?

C’est être dans le même esprit que la Petite Maison dans la prairie. C’est un spectacle où l’on peut être en contact avec le public. Je fais des dédicaces, des photos. C’est plus intimiste, cela permet d’échanger avec le public.

Vivre avec cette étiquette d’actrice de la Petite Maison dans la prairie, c’est difficile ?

Non. C’est un bon souvenir. Il y a une nouvelle génération qui adore ces épisodes. Je suis fière d’y avoir participé.

Vous aviez le rôle de "peste" dans l’histoire, vous ne l’êtes pas ?

(Rires !) Avec ce rôle, je jetais toutes les idées négatives. C’est peut-être pour cette raison que je suis gentille. Ce qui est bizarre, les gens qui me détestaient ne me connaissaient pas ! C’est assez fou. Aujourd’hui, ils me disent qu’ils m’adorent.

Une anecdote que vous n’avez jamais racontée ?

Il y a cette blague de Michael Landon sur le tournage, il savait que les femmes étaient amoureuses de lui. Ils nous avaient demandé d’aller chercher une grenouille. Il l’a mise vivante dans sa bouche et quand il est allé dire bonjour à la dame, la grenouille est sortie de sa bouche. Vous pouvez imaginer la réaction.

Quand on parcourt le net, des articles le présentent comme bien peu sympa ?

Non, c’est faux. Il était très gentil, aussi avec les enfants. Un très bon metteur en scène, scénariste, réalisateur, producteur et acteur. Il avait ce côté "enfant" en lui. Il aimait travailler avec nous. Les gens ont raconté n’importe quoi. Un homme formidable.

Vous avez encore des contacts avec Melissa Gilbert, la petite Laura Ingalls ?

Oui, je lui ai encore fait un message hier soir. Elle vit à New York, elle a écrit un livre, elle a un site Life style pour les femmes qui veulent rester bien dans leur peau. Elle est venue au festival de Monte-Carlo au mois de juin. Je garde aussi des contacts avec les autres acteurs de la série. C’est bientôt le 50e anniversaire.

Vous habitez à Los Angeles, vous tournez encore des films ?

Oui, j’ai fait un film dans l’Utah en septembre. Il s’appelle Buster Brooks, un jeune homme naïf rêve de devenir une star et arrive à Hollywood avec sa poule.

Avec le recul, pourquoi la série la Petite Maison dans la prairie a-t-elle été un succès ?

Il y avait beaucoup d’émotion, les problèmes que rencontrait la famille Ingalls, c’étaient les mêmes problèmes que chaque famille avait. Ce n’était pas comme Dallas ou Dynasty !