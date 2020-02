Les pistes de ski alpin du Thiers des Rexhons (Spa) et d'Ovifat (Waimes) seront accessibles jeudi dès 9h30, ont fait savoir mercredi leurs gestionnaires respectifs par voie de communiqué. Les importantes chutes de neige survenue ses dernières 24 heures sur la région verviétoise autorisent ces ouvertures qui seront peut-être plus nombreuses jeudi matin au regard des réelles conditions d'enneigement et de glisse sur les hauts plateaux fagnards. Les gestionnaires du Thiers des Rexhons, situé sur les hauteurs de Spa, ont annoncé que leurs installations seront accessibles dès 9h30 jusque 17h30. Cette décision a été facilitée par les chutes de neige importantes qui ont rendu, dès les petites heures, la circulation très difficile dans la région de Spa. On pourra y pratiquer le ski alpin, le snowboard, le snowblade mais également le ski de fond.

Les gestionnaires des pistes d'Ovifat leur ont emboité le pas en début d'après-midi pouvant également compter sur un tapis blanc d'une épaisseur suffisante pour pratiquer le ski alpin et la luge dans de bonnes conditions.

Au signal de Botrange, point culminant de la Belgique, on a mesuré une couche de 25 cm mais la pratique du ski de fond demeure encore incertaine. Une décision sera prise jeudi matin.

Par contre, le centre de ski d'Haus Ternell à Eupen a profité de ces premières chutes pour ouvrir sa location dès ce mercredi, devenant ainsi le premier site où il était ainsi possible de pratiquer le ski en Belgique lors de cette saison hivernale 2019-2020.