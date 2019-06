L'actuel bourgmestre de Neufchâteau, Dimitri Fourny (cdH), s'est dit "extrêmement serein" en arrivant, dimanche fin de matinée, au bureau de vote de Longlier où il était convoqué dans le cadre des nouvelles élections communales de cette localité. "J'ai reçu un fort soutien et des messages d'habitants arrivent encore", a confié celui qui brigue un second mandat de bourgmestre, et ce dans le cadre d'un nouveau scrutin. Le scrutin d'octobre 2018 a en effet été annulé par le gouverneur du Luxembourg, dans un contexte de suspicion de fraude électorale autour de procurations concernant les résidents d'un home pour personnes âgées, 'Le Clos des Seigneurs', géré par le CPAS de Neufchâteau.

Dans le cadre de l'instruction judiciaire relative à ces faits, Dimitri Fourny a été lui-même inculpé. Répétant qu'il n'avait rien à se reprocher, l'intéressé mène à nouveau sa liste "Agir Ensemble" avec pour ambition de décrocher à nouveau une majorité absolue.

"Nous avons un projet politique pour Neufchâteau et les gens nous font confiance", a-t-il déclaré. Dimitri Fourny, qui a mis un terme à sa carrière parlementaire après son inculpation afin de se concentrer sur sa défense et son mandat communal, répond qu'il ne joue rien sur le plan personnel par rapport à son avenir politique. "Je ne joue rien du tout, je ne fais pas de politique pour une carrière personnelle mais bien pour le service aux gens", a affirmé Dimitri Fourny.

Il espère également que la calme va revenir à Neufchâteau "car les gens ont besoin d'une commune calme et apaisée". Il passera la soirée électorale à son QG.