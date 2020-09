Chaque année, folklore et traditions rythment les Fêtes de Wallonie à Namur. Malgré la pandémie de coronavirus qui prive les Namuroises et les Namurois des festivités traditionnelles, plusieurs groupes folkloriques ont répondu présents pour animer ce troisième week-end de septembre, mais de manière différente. Un spectacle de folklore s’est déroulé ce samedi à 15 h, dans le jardin de la maison de repos de l’Harscamp, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Les Molons, les Alfers, les Masuis et Cotelis, la Fanfare de Rhisnes, les Échasseurs Namurois et la Compagnie aux Tricornes y participaient. Et le spectacle a été retransmis en intégralité sur les réseaux sociaux, à savoir sur les pages Facebook des Fêtes de Wallonie et des Échasseurs Namurois, ainsi qu’en live Youtube sur la chaîne des Fêtes de Wallonie.

Avec sa casquette de président des Échasseurs, Patrick Dessambre explique : "Organiser un spectacle dans ces conditions est plus compliqué et demande plus de travail que d’organiser une joute devant 7000 personnes, avec tout ce qu’impliquent les mesures de distanciation. Au niveau des Échasseurs, j’ai dû en sélectionner 20 sur les 80 que compte le groupe. Ce n’est pas simple. Chaque année, des Échasseurs reviennent à Namur tout spécialement, parfois depuis l’étranger. C’est la plus importante sortie de l’année. Moralement ce n’est pas simple, même s’il y a pire dans la vie. On se dit que ce sera mieux l’année prochaine."