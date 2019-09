L'un est dans le plâtre et l'autre a été blessé au visage: ils ont été pris pour cible en intervenant pour une bagarre place du Vieux la nuit de vendredi à samedi.

Il ne fait pas bon être au service du citoyen en uniforme ces jours-ci...

On en parlait ce samedi matin: deux policiers ont été blessés dans une intervention place d'Armes. Quatre personnes, âgées d’une vingtaine d’années, ont été arrêtées et d’autres étaient recherchées par la police. Les auditions ont eu lieu dans la journée et on en sait davantage sur ce qu'il s'est passé.

Quatre policiers sont intervenus dans le cadre d'une bagarre place du Vieux vers 3h du matin ce samedi. Ils se sont fait agresser par un groupe d'autres personnes, extérieures aux échauffourées, mais qui ont profité de la situation pour "casser du flic".

"Ils s'en sont pris aux policiers de manière tout à fait gratuite", explique la substitute de garde Barbara Marganne. Des verres de bière ont été lancés (et pas qeulement en plastique), des coups de poings ont été donnés. Bilan: deux policiers sont en incapacité de travail; l'un d'entre eux est blessé au visage notamment; l'autre est dans le plâtre.

"Puisque les auteurs étaient connus de la justice, ils ont été cités à comparaître à l'audience du 20 septembre prochain", explique encore le parquet.