En raison de la crise sanitaire, la ville de Namur n'a pu, comme d'habitude, réunir les anciens combattants et le public à la cérémonie d’hommage du 11 novembre. Plusieurs hommages ont pourtant eu lieu. L'occasion de constater que, durant la nuit, plusieurs monuments ont été taggés, dont celui situé au pied de la Citadelle, devant le Pont de l'Evéché, ce qui n'a pas manqué de choquer les Namurois.

© Prevot

© Prevot

© Prevot

© Prevot

Le bourgmestre Maxime Prévot indique : "Ce matin, jour du 11 novembre et du Souvenir, nous découvrons que 4 monuments aux morts ont été tagués à la peinture par « les Gilets Jaunes et autres militants révolutionnaires » qui n’ont même pas été honteux de revendiquer fièrement cet acte odieux de vandalisme. Quelle bande de cons ! Désolé mais je n’ai pas d’autres mots. Salir ainsi la mémoire des anciens combattants et de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour nos libertés, ça me heurte profondément. Les Gilets jaunes n’avaient déjà pas beaucoup de crédit avant cela, ils ont définitivement perdu le peu qu’il leur restait. Et leur honneur aussi. Je vais évaluer la possibilité d’un dépôt de plainte et de leur facturer le coût de restauration."

Tanguy Auspert, échevin du patrimoine, commente: "Incompréhension . Colère. 4 monuments aux morts ont subi des dégradations cette nuit.Je laisse à chacun.e le soin d'exprimer son ressenti face à cette indignité. Passés ces moments de colère, nous nous remettrons au travail et les ouvriers communaux redonneront à ces éléments de notre patrimoine patriotique tout leur éclat."