Une tornade s’est déclarée en centre-ville de Beauraing ce samedi vers 22h15, provoquant de nombreux dégâts matériels.Le plan communal d’urgence a été déclenché en raison de la situation d’urgence. Le Comité communal de coordination s'est réuni et coordonne la situation d’urgence sous la direction du bourgmestre Bourgmestre Marc Lejeune. Sur place, la situation est gérée par les services de secours.

17 blessés légers ont été pris directement en charge par les services de secours. Aucune autre victime n’est à signaler. Une cinquantaine de bâtiments ont été touchés (dégâts aux toitures, pignons, vitrages, …) et supervisés par les services de secours afin d’aider les habitants qui en avaient besoin. De nombreux arbres et pylônes électriques sont tombés, provoquant des problèmes de circulation. Un périmètre de sécurité est établi par les services de secours. Des mesures ont été prises pour sécuriser les immeubles situés dans le périmètre concerné. Un local au Centre culturel a été ouvert afin d’accueillir des victimes et les personnes nécessitant une solution de relogement temporaire. Dans cette optique, 6 personnes ont été effectivement relogées.Le Comité communal de coordination se réunira ce 20-06-21 à 11h et donnera ensuite une information actualisée.

© V.L.

Le bourgmestre Marc Lejeune indique : "Ce samedi soir, vers 22h15, une tornade a traversé notre commune en venant de la rue de Rochefort pour s’engouffrer dans la rue de l’Aubépine vers le Castel Sainte-Marie.Les services de secours, les pompiers, la police, les services communaux se sont immédiatement rendus sur place pour aider les blessés, les sinistrés ou encore dégager les accès en travaillant d’arrache-pied. La tornade a fait au moins 17 blessés à Beauraing. Ce sont surtout des blessés légers. Ils ont été pris en charge par les ambulanciers. Deux médecins sont aussi venus rapidement pour aider. Nous sommes entrés en contact avec les habitants de chaque maison touchée par la tempête pour savoir comment les aider, où passer la nuit, … Le Centre Culturel a été ouvert pour accueillir et à partir de là chercher à reloger certaines personnes. La tornade a notamment frappé le Pèlerin où de nombreux Beaurinois se trouvaient en terrasse et y a fait plusieurs blessés pris aussitôt en charge par le personnel en attendant les secours. Ce sont des vents d’une violence inouïe qui se sont abattus sur notre ville. Maisons éventrées, toitures envolées, poteaux arrachés, arbres au sol, ... nous faisons encore l’état des lieux des dégâts. Pour certaines familles, leur logement est devenu en quelques secondes inhabitable."

Et de poursuivre : "Le plan d’urgence communal a été déclenché pour nous organiser au mieux avec toutes les forces vives. Nous avons fait le point vers une heure du matin afin aussi de sécuriser la zone avec la police venue en renfort de Bruxelles et dès demain matin refaire le tour de chaque bâtiment pour rencontrer chaque personne et apporter notre aide autant que possible."