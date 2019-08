Les câbles en cuivre dérobés samedi matin à Lonzée, sur la ligne 161 qui relie Namur à Bruxelles, ont été remplacés mais un autre vol a entre-temps été découvert près de Rhisnes, a indiqué Infrabel samedi peu avant 13h00. Les trains ne roulent donc toujours pas entre Gembloux et Namur et le service de navettes mis en place par la SNCB est maintenu. "Les voleurs ont occasionné des dégâts importants et il y a beaucoup de travail sur place. Nous ne savons donc pas quand la circulation pourra être rétablie", déplore Marie Molens, porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Celle-ci regrette la situation tant pour les voyageurs, dont le trajet est perturbé, que pour le personnel d'Infrabel, appelé à intervenir régulièrement pour ce type de faits.

Au cours du mois de juillet, Infrabel a en effet enregistré 30 vols de câbles en cuivre, remplacé par de l'aluminium, matériau moins cher et donc moins convoité. Depuis le début de l'année, 124 vols de câbles sur le réseau ferroviaire belge ont provoqué 9.497 minutes de retard.

L'année 2012 avait représenté un pic avec pas moins de cinq vols répertoriés par mois. C'est après cet annus horribilis qu'une série de mesures avaient été adoptées pour lutter contre le phénomène.

"Avant 2012, il s'agissait surtout de petits vols de câbles, concernant quelques mètres, mais depuis 2013, on observe que des quantités plus importantes disparaissent à des endroits chaque fois différents", pointe Marie Molens. "On ne s'explique pas vraiment cette recrudescence mais nous craignons qu'il s'agisse de criminalité organisée", conclut la porte-parole, qui ajoute que la situation va être analysée afin de déterminer s'il faut à nouveau renforcer les contrôles, par exemple.