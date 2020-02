Outre des retraits, il a gardé l'argent de la vente des calendriers et a volé celui du distributeur de boissons.

35.000 euros ont été détournés entre 2016 et 2019 des comptes de l'amicale des sapeurs-pompiers de Ciney par celui qui en était alors le trésorier, ancien militaire et pompier. On lui reprochait des retraits en cash, mais aussi d'avoir gardé l'argent de la vente des calendriers en 2017 et 2018, ou d'avoir subtilisé l'argent du distributeur de boissons de la caserne. L'asbl a fini par faire bloquer la carte de banque dont le prévenu, absent à l'audience, était titulaire. L'auteur a reconnu les faits qui lui sont reprochés mais n'a jamais remboursé un seul euro.

Pour ces abus de confiance et cette fraude informatique (les retraits via carte de banque), 10 mois de prison, 1000 euros d'amende et la confiscation des montants détournés étaient demandés par le parquet de Namur.

Le prévenu a été condamné ce mercredi par défaut à une peine d'un an de prison, à 300 euros d'amende. Le tribunal demande aussi la confiscation de 23.775 euros, somme qui devra être reversée à l'amicale préjudiciée.