Marc Coucke souhaite développer le pôle sportif dans la commune de Durbuy.

Le président d'Anderlecht, qui a déjà investi dans la commune de Durbuy où il possède notamment l'"Adventure Valley Durbuy", un hôtel quatre étoiles, le camping de la Chenaie, des commerces dans le centre-ville mais aussi le Golf de Durbuy, voudrait cette fois y implanter un complexe sportif très développé. C'est ce que révèlent nos confrères de L'Avenir.

Marc Coucke et la commune se sont mis à table pour aborder le projet. L'idée est d'installer un vaste complexe sportif ainsi qu'une dizaine de terrains, dont des synthétiques, et un stade pouvant accueillir des milliers de personnes. Le Bourgmestre de la commune, Philippe Bontemps, calme le jeu auprès de nos confrères: "On ne peut pas encore affirmer que ça va se faire. On a des idées, des contacts mais il y a encore beaucoup d’études et de négociations à mener. Mais ce serait un beau projet, pour les clubs de foot, les jeunes et d’autres sports".

Aucun permis d'urbanisme n'a encore été déposé. Le projet est en phase de "pré-étude", selon Philippe Bontemps.