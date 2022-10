Union-Bruges: Burgess réduit la marque et remet les Unionistes dans le match (DIRECT, 1-2)

Une troisième place partagée derrière Genk et l'Antwerp en Pro League et l'assurance de passer l'hiver européen : tout sourit à l'Union Saint-Gilloise et au Club Bruges en ce début de saison. Le champion en titre et son dauphin s'affronte ce samedi au Parc Duden. Si les Unionistes ne veulent pas parler d'un sentiment de revanche, ils veulent clairement continuer leur impressionnante série. Les hommes de Karel Geraerts n'ont plus connu la défaite depuis le 11 septembre enchaînant huit rencontres sans défaite toutes compétitions confondues.

Pour cette rencontre, Geraerts est privé de Siebe Van Der Heyden, suspendu. Il est remplacé numériquement par Ross Sykes. Pour le reste, c'est le onze type qui est aligné.

À Bruges, Boyata conserve sa place en défense centrale vu la suspension de Sylla. Ménagé mercredi, Jutglà débute en attaque, tout comme Skov Olsen. Casper Nielsen fait lui son retour au Parc Duden et est titulaire. Légèrement blessé en début de semaine, Mata n'est toujours pas disponible.

Les compos probables :

Union SG: Moris, Sykes, Burgess, Kandouss, Nieuwkoop, Lynen, Lazare, Adingra, Teuma, Vanzeir, Boniface

Club Bruges: Mignolet, Odoi, Mechele, Boyota, Meijer, Skov Olsen, Nielsen, Onyedika, Buchanan, Jutglà