Mondial 2022: trois pompiers tués dans l'accident d'une grue au Qatar

Elles ont précisé que ces trois pompiers ne participaient pas au vaste exercice de sécurité "Watan" organisé de dimanche à jeudi en préparation de la Coupe du monde de football.

Les autorités n'ont pas donné de détails sur l'accident survenu mercredi soir, mais des témoignages d'amis des trois pompiers publiés sur les réseaux sociaux racontent qu'ils se trouvaient sur une grue qui s'est effondrée dans le port Hamad de la capitale Doha.

Des photos, dont l'AFP n'a pas pu vérifier l'authenticité, montrent une grue effondrée.

Quinze gouvernements étrangers, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, la Turquie et les territoires palestiniens, ont envoyé des forces de sécurité et des experts pour participer aux côtés du Qatar à l'exercice "Watan".

Cet entraînement impliquait des avions de chasse, une simulation d'attaque chimique contre un stade ou encore la gestion de manifestations.

La Turquie a dépêché 3.000 policiers pour renforcer les forces de l'ordre du Qatar pendant la Coupe du monde, du 20 novembre au 18 décembre. Le Maroc et le Pakistan devraient également envoyer des renforts.

Certains diplomates se demandent si ces forces étrangères ont reçu une formation adéquate pour gérer le million de fans attendu dans le petit émirat du Golfe pendant le tournoi.

Le Comité chargé des opérations de sûreté et de sécurité du Mondial-2022 a assuré sur Twitter que l'exercice "Watan" avait montré "les capacités, la préparation et la détermination des forces militaires et des autorités civiles à faire face à tous les scénarios".

Présent au Qatar pour le début de cet entraînement, le général Michael Kurilla, responsable du Commandement central qui gère les forces américaines au Moyen-Orient, "a exprimé sa confiance dans la capacité du Qatar à assurer une Coupe du monde sûre et sécurisée le mois prochain", d'après un communiqué de cette autorité.