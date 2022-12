Remco Evenepoel, Wout van Aert, Lotte Kopecky, Nafi Thiam... Le Gala du Sport dévoile les finalistes de chaque catégorie

Le coureur cycliste Remco Evenepoel, le patineur de vitesse Bart Swings et le cycliste Wout van Aert concourent pour le titre de Sportif de l'année, tandis que la patineuse artistique Loena Hendrickx, la coureuse cycliste Lotte Kopecky et l'heptathlonienne Nafi Thiam sont en lice pour le titre de Sportive de l'année. Le joueur de tennis Gilles Arnaud Bailly, l'haltérophile Nina Sterckx et le coureur cycliste Cian Uijtdebroeks se disputent quant à eux le titre d'Espoir de l'année.