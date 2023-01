Mardi soir, l’attaquant vedette a été présenté à la presse. L’occasion pour le joueur de revenir sur son choix et de faire taire ses détracteurs, qui ont justifié son transfert pour des raisons financières évidentes. Le Portugais devrait en effet toucher près de 200 millions d’euros (+ 100 millions d’euros à la signature) répartis sur deux ans et demi pour évoluer dans le club de Riyad.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la justification de Ronaldo n’est pas passée inaperçue. Mais peut-être pas pour les bonnes raisons. “Ce n’est pas la fin de ma carrière de venir en Afrique du Sud”, a-t-il en effet déclaré, semblant ainsi confondre le Moyen-Orient et le continent africain. Et de poursuivre, comme si de rien était : “J’ai gagné tout ce que je pouvais en Europe. J’ai joué pour de grandes équipes, dans de grandes compétitions. Pour moi, cela constitue un nouveau défi. Je suis très heureux et fier d’être ici”.

L’erreur du footballeur a en tout cas suscité l’hilarité sur les réseaux sociaux.