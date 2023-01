Van Aert a remporté le titre mondial à trois reprises, en 2016, 2017 et 2018. Son principal adversaire sera, comme souvent, le Néerlandais Mathieu van der Poel, sacré en 2015, 2019, 2020 et 2021. Le Britannique Tom Pidcock ne défendra pas son maillot arc-en-ciel conquis l'an passé à Fayetteville, aux Etats-Unis.

Chez les dames, où la course élites est prévue le 4 février, Alicia Franck, Marion Norbert Riberolle et Laura Verdonschot défendront les couleurs belges. Sanne Cant, titrée à trois reprises (2017, 2018 et 2019) a mis un terme à sa saison de cyclocross après son 14e titre de championne de Belgique décroché à la mi-janvier à Lokeren.