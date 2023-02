Grosse surprise chez les Bleus : Varane va arrêter sa carrière avec l'équipe de France !

Champion du monde en 2018, l'ancien du Real Madrid était l'un des hommes de base de Didier Deschamps. Un cadre et un homme clé fiable lors des grands tournois, malgré les nombreuses blessures qui l'ont touché ces dernières années.

Il avait fêté sa première chez les Bleus le 22 mars 2013 face à la Géorgie. Sa dernière pourrait donc être cette dernière cruelle rencontre face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde au Qatar.

Selon nos confrères, cette décision n'a pas été facile à prendre. "Ces derniers jours, Raphaël Varane pesait encore le pour et le contre, mais l’idée d’arrêter prédomine", assure le média.

Comment expliquer un tel choix?

Alors qu'il n'a pas encore 30 ans, ce choix interpelle. Ne pouvait-il pas espérer soulever un nouveau trophée lors de l'Euro en Allemagne? Ne pouvait-il pas guider cette nouvelle génération qui a réussi un brillant tournoi au Qatar? Bien évidemment, ces différentes questions sont légitimes. Mais cette décision lui appartient.

En réalité, Raphaël Varane souhaite surtout consacrer plus de temps à sa famille. De plus, on peut imaginer que cette défaite en finale de Coupe du monde n'a pas dû aider. Lui qui a tout gagné (ou presque) durant sa carrière avec notamment une Coupe du monde et quatre Ligue des champions.

Arrivé sur une jambe lors de la courte préparation à la Coupe du monde, Varane sait que son corps lui réclame plus de temps de récupération. Le 22 octobre dernier, face à Chelsea, il était sorti en pleurs avec son club de Manchester United. A l'époque, il était condamné à ne pas disputer le Mondial. Mais c'est mal connaître le joueur formé à Lens. Le bougre a bossé comme un fou pour prouver au staff qu'il pouvait en être. Il est parvenu à le convaincre, au contraire de Karim Benzema par exemple. Sur le banc contre l'Australie, il est revenu dans le onze et ne l'a plus quitté par la suite.

Leader discret, il était perçu comme le premier capitaine après la longue ère Hugo Lloris. "Il a cette droiture, ce respect pour les autres", avait expliqué le portier pour L'Equipe.

Autre chose qui doit rassurer Varane: la relève est prête. Que ce soit Upamecano, Konaté, Disasi ou Saliba, la relève pointe plus que le bout de son nez. Le défenseur d'Arsenal est d'ailleurs celui qui ressemble le plus au futur retraité. "L’émergence de ces jeunes talents rendrait, à ses yeux, moins problématiques sa succession", poursuit le quotidien. "Tout au long de la compétition, il a perçu, parallèlement, les prémices d’un fossé générationnel. Il se sent désormais un peu moins connecté avec les plus jeunes et sans Lloris et peut-être assez rapidement Giroud, demeuré assez vague sur son futur en sélection, il juge peut-être que les rassemblements à venir étaient susceptibles de se révéler un peu longs."

Le Parisien assure que le défenseur devrait s'exprimer bientôt.