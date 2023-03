L'autre regard: la bataille d’oreillers, nouveau sport tendance !

L’information n’est pas encore arrivée à toutes les familles. Mais elle risque de susciter un réel intérêt, toutes générations confondues. C’est en effet officiel : la bataille d’oreillers est reconnue comme une véritable discipline sportive. Aux États-Unis, des combats professionnels sont, en tout cas, organisés sur des rings cousus sur mesure pour le spectacle avec trois rounds de 90 secondes et des retransmissions télé dans le pur esprit MMA. Show devant ! “C’est un sport que tout le monde a déjà pratiqué une fois dans sa vie. Il n’a pas besoin d’explications ou d’investissements. Et il n’est pas dangereux. Un bon coussin et c’est parti…” résument les promoteurs.

Bon, à ce stade, on ne sait pas encore si la bataille de polochons deviendra, un jour, discipline olympique comme le breakdance ou le skateboard. On devine, en tout cas, un réel intérêt, notamment auprès des jeunes générations désireuses de rendre plus récurrents les entraînements occasionnels improvisés lors de disputes entre frères et sœurs. Mais la discipline peut évidemment se pratiquer de 7 à 77 ans : entre collègues du bureau lors de la pause déjeuner, en couple le soir dans la chambre à coucher, dans les écoles voire même dans les maisons de repos, pour peu que la condition physique des pratiquants suive. Bon, à ce stade, le concept reste très américain. Aux dernières nouvelles, nos professeurs d’éducation physique hésitent d’ailleurs à l‘heure de programmer des initiations. Trop addictif, sans doute !