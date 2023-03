Les Jeux olympiques de Paris sont-ils réservés aux riches ?

À lire aussi

Et les tarifs des sésames n’ont visiblement pas été fixés lors d’une assemblée générale de la CGT. En France, les chaînes infos se demandent déjà si les Jeux olympiques ne sont pas réservés aux riches ! Qui sait ? Dans les prochaines semaines, sous la pression de la rue, le remboursement des billets par la Sécurité sociale fera peut-être l‘objet d’un débat au Parlement ou Sénat. En attendant, plus de trois millions de tickets ont déjà trouvé preneurs, preuve que le frisson olympique attise bel et bien les passions de toutes les couches de la société. Ceci dit, les petits malins pourront savourer aux premières loges certaines compétitions sans bourse délier. Sur les parcours du marathon, des courses cyclistes sur route ou du triathlon, aucun ticket ne sera nécessaire. Mais le must sera évidemment d’assister gratos aux épreuves de surf qui auront lieu à… Tahiti.