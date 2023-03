Antwerp – Charleroi: les Zèbres à dix après l'exclusion de Damien Marcq (DIRECT, 0-1)

Si l'Antwerp prenait le début de rencontre à son compte, les hommes de Mark van Bommel ne parvenaient pas à se montrer dangereux. Hervé Koffi se faisait malgré tout une petite frayeur en captant mal un ballon pourtant facile et qui rebondissait sur le bras de Tchatchoua. Malgré l'appel de la VAR, l'arbitre M. Verboomen décidait de ne pas accorder de penalty pour ce geste totalement involontaire.

Dans la foulée de cette phase, les Carolos ouvraient la marque de la tête grâce à Youssouph Badji qui reprenait victorieusement un excellent ballon d'Adem Zorgane (0-1, 15e). Trois minutes plus tard, Mbenza déboulait sur son flanc gauche et rentrait dans la surface pour adresser en ballon en retrait, mais aucun Carolo n'était à la réception.

Les Anversois réagissaient ensuite avec une belle frappe de Balikwisha hors-cadre mais surtout une belle combinaison entre Kerk, Balikwisha et Ekkelenkamp. Mais l'envoi du Néerlandais était bien arrêté par Koffi. Quelques instants plus tard, Muja se trouvait seul, décalé sur la gauche, mais sa frappe passait largement à côté du but de Koffi.

Au retour des vestiaires, le scénario était similaire et les Carolos se contentaient de défendre. À la 50e, Kerk manquait une toute grosse opportunité suite à un coup de coin mal repoussé par la défense carolo. À la 58e minute, sur contre-attaque, Balikwisha rentrait dans la surface mais se heurtait par deux fois à Knezevic puis Marcq.

La rencontre changeait encore de physionomie quand l'arbitre excluait Damien Marcq après avoir reçu son deuxième carton jaune (60e). La dernière demi-heure était à sens unique. Les Anversois multipliaient les offensives se montraient de plus en plus pressants devant la cage de Koffi. Ce dernier sauvait notamment les siens en face-à-face avec Kerk.