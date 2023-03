L’autre regard : quand le conflit russo-ukrainien s’invite sur les courts

Le sport véhicule de bien belles valeurs. Les idéalistes l’imaginent même volontiers rapprochant les peuples et faisant taire différends géopolitiques et guerres fratricides. Une trêve n’était-elle pas imposée lors des Jeux de l’Antiquité ? La réalité du terrain est malheureusement parfois différente. Le conflit russo-ukrainien s’invite ainsi de plus en plus dans les coulisses des stades. Les tensions sont même à fleur de peau sur le circuit féminin du tennis. L’autre jour, au tournoi de Miami, l’Ukrainienne Marta Kostyuk a carrément refusé de serrer la main de la Russe Anastasia Potapova qui, quelques jours plus tôt, était entrée sur le court avec un maillot du Spartak Moscou. Ambiance.