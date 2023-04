L'autre regard: cette chance du vainqueur qui est tellement irrationnelle

Oui, dans le sport comme dans la vie, le facteur chance joue un rôle important. Mais, à l’arrivée, il répartit en général le courrier de façon équitable. On peut avoir la guigne un jour et marcher sur l’eau le lendemain. En empruntant les chemins cabossés de l’enfer du Nord, Van Aert savait qu’il n’était pas assuré de tenir le haut du pavé. De la même façon que le pilote du Dakar ne peut anticiper les pièges de chaque dune. C’est la glorieuse incertitude du sport. On sait heureusement que, dans une carrière, les bonnes et mauvaises fortunes ont tendance à s’équilibrer. Et que la chance peut aussi se provoquer. “Lorsque la réussite devient systématique, l’explication est différente” confiait, l’an passé, Pep Guardiola après les improbables remontadas du Real en Ligue des Champions. Nul doute que Van Aert reviendra encore plus fort l’an prochain sur la trouée d’Arenberg pour aller chercher cette fameuse chance du vainqueur.