Des rats morts lancés par des supporters carolos sur ceux du Standard : "Une manière lamentable de manifester son hostilité contre un club rival"

"Il y a moyen de chambrer les supporters adverses de multiples manières et cela fait partie du folklore footballistique. Mais en arriver à lancer des rats morts dans une tribune où se trouvent notamment des enfants, c’est tout simplement lamentable, consternant et indigne. On se demande bien ce qu’il y a dans la tête de certains pour en arriver à de telles idioties", explique le président de Gaia Michel Vandenbosch. "Il s’agit d’une pratique que l’on retrouvait dans les baptêmes étudiants où tous les coups sont permis mais de là à reproduire ce comportement dans un stade de football, c’est affligeant."

"Les dirigeants de Charleroi doivent communiquer au plus vite pour condamner le plus fermement possible cet incident !"

Il attend des dirigeants de Charleroi qu’ils communiquent pour condamner fermement ces incidents. "Le problème, c’est que ces pseudos supporters vont se sentir impunis. Après les rats, ce sera quoi ? Le strict minimum est que les dirigeants carolos prennent des mesures fortes contre les auteurs de ces faits. Il est par ailleurs interpellant que des supporters en arrivent à échafauder un plan prémédité visant à cacher des rats morts dans leurs habits pour éviter les fouilles. Le niveau de créativité est tellement bas et pose question sur le niveau d’éducation de certains supporters", poursuit Michel Vandenbosch.

Les Ultras Storm de Charleroi jouent la carte de "l’humour"

Du côté des Ultras Storm de Charleroi, on tient à jouer la carte de "l’humour" dans un communiqué diffusé ce dimanche affirmant “qu’aucun animal n’a été blessé vendredi dernier”, laissant sous-entendre que les animaux n’ont pas été tués par leurs soins.

"Nous ne sommes pas impliqués dans les retrouvailles de famille entre nos rivaux humains et celui de leurs cousins volants. Y a-t-il eu des blessés ? Non. Et c’est très bien. Le côté excessif fait partie de ce genre de rencontres dont on parle 15 jours avant et 10 jours après. C’est la raison qui fait que Sclessin est plein depuis 20 jours avant la rencontre", peut-on lire dans le communiqué des ultras. "Néanmoins nous encourageons l’ensemble des Carolos – si par miracle pour les Playoffs 2 nous devons y retourner… Mais toujours en mode safety hein – à venir avec des rats en PELUCHE lors du prochain match en cité Rartdente pour consoler les locaux de ce traumatisme irréversible."

Une enquête est en cours pour consulter les images de télésurveillance et retrouver les auteurs. Nous avons tenté de joindre Medhi Bayat, l’administrateur-délégué du Sporting de Charleroi, pour recueillir une réaction. En vain.