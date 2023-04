L'autre regard: la réforme des retraites se pique aux Jeux !

Et si les Jeux olympiques de Paris étaient, à leur tour, victimes des tensions sociales qui mettent la France sens dessus dessous depuis plusieurs mois ? Alors que les syndicats sont vent debout contre la réforme des retraites que vient de promulguer Emmanuel Macron, les réseaux sociaux ont récemment relayé un appel à une forme de sabotage du grand rendez-vous sportif de l’été 2024. Un slogan “Pas de retrait de la réforme, pas de JO” s’est même invité sur les forums. On sait combien ces Jeux sont importants pour redorer la vitrine de la France et, de facto, l’aura de son président. Il est donc clair qu’en sortant l’artillerie lourde – grèves, manifestations, blocages des rails, des routes et des aéroports… – les opposants à la réforme auraient le potentiel pour perturber le bon déroulement des compétitions.