L’autre regard : cette coupe aux grandes oreilles qui veut conquérir New York !

D’un côté, Ceferin monte sur ses grands chevaux et attrape de l’urticaire à la seule évocation de la création d’une nouvelle compétition privée, fermée et pilotée par des clubs rebelles. Et, de l’autre, il copie volontiers son cahier des charges. Récemment, il avait déjà modifié le format de la Ligue des champions en augmentant à la fois le nombre de clubs participants et le montant des dotations. Et voilà qu’il envisage d’exiler occasionnellement la coupe aux grandes oreilles sur un autre continent. Et tout cela alors qu’on attend dans les prochaines semaines le verdict définitif de la cour de Luxembourg sur la légitimité du projet Super Ligue et sur un éventuel abus de position dominante de l’UEFA. Mais à part ça, tout tourne rond. Comme le ballon.

