Axel Witsel et l'Atlético Madrid dépassent le Real Madrid au classement: "Que ce soit eux ou une autre équipe, notre objectif est de finir deuxième"

Ce mercredi soir, lors de la plantureuse victoire de l'Atlético Madrid, Axel Witsel a disputé l'entièreté de la rencontre au sein de la défense centrale. La victoire de son équipe, conjuguée à la défaite du Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad, a propulsé les Colchoneros à la deuxième place du classement, un point devant leurs voisins du Real.

Auprès de Marca, Axel Witsel réagissait après la rencontre: "Je me sens bien. Je jouais en début de saison et puis j'ai traversé une autre période avec moins de temps de jeu. Je me suis toujours entraîné dur pour essayer de changer les choses. Mais quand je ne jouais pas, l'équipe était très bonne et c'était difficile d'entrer dans l'équipe. J'étais toujours concentré et prêt quand mon tour viendrait", confie-t-il.

Lui, qui a été la cible de critiques, n'a pas été déstabilisé: "La critique fait partie du football, il faut l'accepter. Au sein du vestiaire, l'ambiance n'a jamais changé".

C'est sans doute ce qui fait la force de l'Atlético, actuellement dans une bonne passe. Witsel, Carrasco et cie sont d'ailleurs passés devant le Real Madrid au classement général et entendent bien y rester. "La deuxième partie de la saison est bien meilleure que la première. Nous avons joué un très bon match (Ndlr: face à Cadix, victoire 5-1) et maintenant nous sommes deuxièmes. Que ce soit devant le Real Madrid ou quelqu'un d'autre, c'est important de rester deuxième".