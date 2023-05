Plutôt que de faire enfin le plein de confiance, le Diable rouge s’en sortira même encore davantage affaibli mentalement. La faute à son attitude désinvolte sur le terrain et surtout à cette grosse opportunité manquée qui a conditionné la suite de cette rencontre.

Après un bon pressing de sa part, on pensait le voir inscrire son tout premier but pour le Milan AC, jusqu’à ce que son dribble trop mou soit stoppé par le portier adverse (21e). Hué après ce raté, Charles De Ketelaere est finalement sorti à la 63e minute, en même temps que Divock Origi. L’ancien buteur de Liverpool n’a pas non plus convaincu, même s’il s’est montré plus dangereux que son compatriote.

Également titularisés par Stefano Pioli qui cherchait à reposer ses cadres en vue du choc de samedi avec la Lazio et du derby milanais en Ligue des champions mardi, Aster Vranckx et Alexis Saelemaekers (sortis à la 75e) ont de leur côté été bien meilleurs. Le premier s’est montré solide dans l’entrejeu, alors que le second a été le Rossoneri le plus en vue de cette soirée.

C’est d’ailleurs juste après la sortie de Saelemaekers que le Milan a laissé Cremonese ouvrir le score, via l’ancien Brugeois David Okereke (77e : 0-1). Il a fallu une reprise salvatrice de Messias dans les arrêts de jeu pour éviter la défaite (1-1).

De quoi tout de même faire la mauvaise opération dans la lutte pour le top 4. En parallèle, les concurrents directs ont en effet tous gagné (sauf la Roma qui a partagé à Monza). L’Inter (sans Lukaku, laissé sur le banc) a même écrasé l’Hellas Verona (0-6).