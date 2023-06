Ces entraîneurs qui, comme Guardiola, ont influencé le jeu

En remportant, à la tête de Manchester City, une quatrième Ligue des champions personnelle, Pep Guardiola est, avec 35 sacres, l’entraîneur le plus titré derrière le dinosaure Alex Ferguson (48). Il est délicat d’établir une hiérarchie des meilleurs coachs de l’histoire. Mais il est clair que le mentor catalan fait partie des premiers de la classe. Rares sont les entraîneurs qui ont, à eux seuls, influencé l’évolution du football. Sans remonter aux calendes grecques, on se souvient de l’Italien Helenio Herrera, inventeur du catenaccio et de l’art de la contre-attaque dans les années soixante. On pense aussi au Néerlandais Rinus Michels, père du football total avec l’Ajax Amsterdam et l’équipe nationale hollandaise dans les “seventies”. Aux commandes de l’AC Milan, l’Italien Arrigo Sacchi a, dans les années 80, innové avec une défense en ligne et des blocs compacts se repositionnant sans cesse. Une véritable symphonie pour un chef d’orchestre d’exception. Héritier de Johan Cruyff, Guardiola a clairement sa place dans cette galerie d’influenceurs de génie. Avec le Barça, d’abord, puis avec le Bayern Munich et désormais Manchester City depuis 2016, il a exporté un style nouveau, basé sur la possession du ballon, la pression et le jeu de position. Meneur d’hommes implacable et stratège hors-norme, il est toujours resté fidèle à ses valeurs mais il a su adapter son “tiki-taka” de base en un jeu beaucoup plus vertical et rapide. Visionnaire à ses débuts sur le banc en 2008, il reste aujourd’hui un coach inventif et moderne.