Le leadership européen sur le foot est-il en danger ?

Mais, là, il faut ouvrir les yeux. Avec l’entrée sur la scène de l’Arabie saoudite, le foot est entré dans une nouvelle ère. Les transferts de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema étaient déjà des signaux forts. Mais, désormais, il est aussi question de l’arrivée de stars du top mondial bien plus jeunes, genre Bernardo Silva. À l’évidence, le projet saoudien, à échéance 2030, ne concerne plus que les apprentis-pensionnés du ballon rond. L’ambition des pétrodollars est bien plus grande. L’Europe a déjà perdu son, leadership mondial dans des domaines comme l‘économie, l’industrie, l’agriculture ou la diplomatie. Ce serait un comble que son hégémonie sur le foot soit à son tour menacée. Et pourtant, l’hypothèse n‘est plus surréaliste…