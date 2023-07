Delphine Nkansa, l’espoir de l’athlétisme belge

La deuxième sprinteuse belge la plus rapide de l’histoire

Née en Belgique, originaire de Sambreville, Delphine Nkansa grandit à Lisbonne et étudie au lycée français. C’est dans la capitale portugaise qu’elle se découvre un talent d’athlète. Après l’obtention de son bac, elle déménage en France et entame des études de droit à Paris. Plus proche de la Belgique, elle rejoint l’Excelsior Club Brussels et les choses sérieuses commencent.

Fin juin 2022, la jeune femme termine à la seconde place sur le 100 mètres à Gentbrugge, aux championnats de Belgique, et finit première sur le 200 mètres. Quelques jours plus tard, elle s’illustre aussi aux championnats de France Espoirs à Albi, où elle réalise, sous les couleurs du club français de l’US Ivry, un incroyable chrono de 11.26 sur 100 mètres. Sa performance fait de Nkansa la deuxième sprinteuse belge la plus rapide de l’histoire, derrière Kim Gevaert qui détient le record avec 11.04 sur 100 mètres.

Grâce à ses performances, elle décroche son ticket pour l’Euro de Munich et confirme sa position d’athlète belge à suivre. En Allemagne, elle termine à la sixième place du relais et atteint deux fois les demi-finales dans les épreuves individuelles. Nkansa poursuit sur sa lancée et accède à la finale du 60 mètres à l’Euro en salle d’Istanbul.

Elle a failli renoncer au 200 mètres dimanche

Ce week-end, elle revient plus en forme que jamais et parvient à établir un nouveau record personnel avec un chrono de 11.22 sur 100 mètres. Elle échoue au pied du podium et doit se contenter de la quatrième place sur le 100 mètres et de la cinquième place sur le 4 x 100 mètres avec les Belgian Rockets. Fatiguée, elle hésite à renoncer au 200 mètres mais son coach la remotive. Elle prend finalement le départ de la course dimanche et s’impose dans la dernière ligne droite face à ses concurrentes.

À 21 ans, Delphine Nkansa commence seulement à déployer toutes ses capacités sur les pistes mais ne cache pas son ambition de devenir une personnalité phare de l’athlétisme belge.