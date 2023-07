Émotions à Wimbledon : les larmes de Novak Djokovic après sa défaite contre Alcaraz (vidéo)

Puis, le champion serbe a parlé un peu de lui. “J’ai gagné tant de matchs si serrés comme celui contre Federer en 2019. Peut-être aurais-je dû perdre l’une ou l’autre de ces finales serrées, donc les choses s’équilibrent maintenant. Ce n’est pas facile de perdre quand on est si proche de la victoire. Je dois reconnaître qu’aujourd’hui j’ai perdu contre meilleur que moi. Mais je vais continuer et espérer revenir plus fort”, a annoncé Nole.

Le n°2 mondial n’a pas hésité à faire des petites blagues dans son discours. Et c’était peut-être un moyen de contrebalancer ses émotions. Au moment de remercier ses proches, Novak a craqué. “C’est cool de voir mon fils qui garde le sourire. Je vous aime, merci de me supporter”, a-t-il lâché en même temps que quelques larmes.