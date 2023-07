Courtois est de retour au Real Madrid : voici comment l’Espagne a vécu la polémique du brassard

Cette affaire traînera dans les esprits belges jusqu’à ce que Courtois ne fasse une déclaration officielle à ce sujet ou que Domenico Tedesco annonce sa liste. Avec ou sans Courtois. Chaque geste ou déclaration du gardien de but des Diables sera scruté. Comme lorsqu’il a retiré les Diables rouges de sa bio Instagram ou que sa sœur a été prise en photo avec un brassard au bras lors du mariage du gardien. Toute une nation attend de savoir si l’avenir des Diables se déroulera avec Courtois entre les perches.

Au Real Madrid, pas question de douter. Courtois sera l’incontestable numéro 1 la saison prochaine. À tel point que les Merengue ont décidé de ne pas aller à la chasse à un numéro 2 capable de le concurrencer. Andriy Lunin restera sa doublure pour la saison à venir. “Et il est loin du niveau de Courtois, glisse Antón Meana, journaliste pour la Cadena SER. La direction veut ainsi conforter Courtois dans son statut de star et de patron du groupe. Il n’est pas mis en danger en interne.”

Le Real Madrid a d’ailleurs fait comprendre qu’aucune offre ne serait acceptée pour son gardien malgré la rumeur l’envoyant au PSG.

Pour être une légende, il faut des titres

Ce statut de roi de Madrid, Courtois le chérit. La faute à un complexe de longue date lié à son image en Belgique. L’hypothèse du gardien est qu’il est plus aimé par les Espagnols que par ses propres compatriotes. “Qu’a-t-il gagné avec la Belgique ? Rien. Et Avec le Real ? Une Ligue des champions et deux Liga, entre autres.”

Antón Meana lit la notoriété au travers du palmarès. Un prisme qu’il justifie en donnant l’exemple d’Iker Casillas. “Pour être une légende avec ton pays, tu dois gagner des titres. Casillas était une légende dans son club avant de gagner l’Euro et la Coupe du monde. Après les victoires avec la Roja, il a pris une ampleur nationale.”

Le fait de quitter prématurément la sélection après le nul face à l’Autriche s’explique par ce sentiment qu’il traîne depuis des années déjà. Ces derniers mois ont été la goutte de trop. Cela a démarré avec le changement de staff et la mise à l’écart d’Erwin Lemmens. Plus qu’un entraîneur des gardiens, il était devenu l’homme de confiance de Courtois. Il y a ensuite eu la désignation de Kevin De Bruyne comme capitaine puis celle de Lukaku pour le match face à l’Autriche. “On s’est demandé pourquoi Courtois n’avait pas le brassard, dit Meana. Il est le meilleur joueur belge à nos yeux, un patron au Real et il n’est pas capitaine. C’est étrange selon moi. En Espagne, il est vu comme le joueur parfait pour porter le brassard.”

Ils ont écouté la version de Courtois

La décision de Courtois n’a pas été accueillie comme une bombe en Espagne. Elle a préoccupé les suiveurs et les fans du Real Madrid, avides de connaître la vérité sur cette décision du gardien de ne pas jouer le dernier match du rassemblement. “Nous avons été surpris car nous avons l’image d’un Thibaut Courtois toujours gentleman, toujours droit dans ses bottes, dit Meana. Avec nous, il est toujours poli et disponible. Et il est toujours le dernier à quitter le terrain car il a pris le temps de saluer les supporters. On n’a pas compris ce qui s’était passé.”

Un agent proche du club affirme d’ailleurs que sa réputation reste intacte au sein de la direction. Les fans madrilènes ont également été moins véhéments que les Belges. Quand le joueur et son entourage ont brandi la carte de la blessure pour excuser son départ, tous ou presque en Espagne se sont ralliés à cette version des faits. “Le Real nous a confirmé la version du joueur et nous a assuré qu’il était blessé et disait la vérité. Pour le reste, le club n’a pas communiqué à ce sujet. Peut-être le fera-t-il plus tard durant la préparation.”

Le Real ne serait pas contre une retraite internationale

Courtois ne sera que de passage au centre d’entraînement des Madrilènes. Dès mercredi, il s’envolera vers les États-Unis pour lancer sa préparation. Madrid affrontera le Milan AC, la Juventus, le Barça et Manchester United avant de lancer définitivement sa saison. Avec un moment charnière qui arrivera très rapidement : le déplacement des Diables en Azerbaïdjan et la réception de l’Estonie début septembre.

Le Real Madrid serait le grand gagnant d’une absence du gardien de la liste de Tedesco. Courtois pourra concentrer son énergie sur son club. “À une condition, nuance le journaliste. Il faut que cette décision soit la sienne. Il est très proche de Karim Benzema et il sait qu’il a été touché de ne pas être repris en équipe de France. Si, par contre, Courtois est le maître de son choix et est en paix avec sa décision, le Real Madrid ne pourra que s’en réjouir.”