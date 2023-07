Tour de France: un directeur d’équipe compare Vingegaard à Mbappé après ses performances XXL

Alors qu’il a encore pris de l’avance à son rival Tadej Pogacar, le Danois en impose sur le Tour. Surtout si l’on compare sa performance avec celle du Slovène, au bout du rouleau sur l’étape reine de cette année.

Pour le directeur d’AG2R-CITROËN, la performance des deux premiers du classement général n’a rien de douteux. “On connaît la qualité de ces deux coureurs, qui sont au-dessus depuis le départ du Tour, depuis le début de la saison et depuis plusieurs années. Ils ont dominé de la tête et des pieds les courses, que ce soit Vingegaard sur le Dauphiné et 'Pogi' qui a fait un début de saison qui est juste incroyable. Les mots exacts, j‘ai du mal à les trouver. C’est vraiment impressionnant de les voir rouler à cette vitesse-là”, déclare Julien Jurdie au micro de RMC Sport.

”On ne joue pas dans la même cour, c’est une certitude, explique le directeur d’AG2R-CITROËN. Je n’émets pas de doute, je vis au quotidien avec ces athlètes-là. Ce sont des phénomènes. Vous avez Mbappé dans le foot qui arrive à faire des choses extraordinaires que d’autres sportifs n’arrivent pas à faire. On a quelques extraterrestres dans le monde du vélo et ces deux-là en font partie, Vingegaard en particulier”.