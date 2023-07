Les “Kielse Ratten” du Beerschot contre les “Rood-witte honden” de l’Antwerp, une rivalité acharnée, parfois excessive

Danny Geerts est une figure incontournable chez les Kielse Ratten (”les rats du Kiel”), le nom donné par leurs rivaux aux sympathisants du Beerschot – 3 500 abonnés actuellement. Né en 1958, cet Anversois pur jus a consacré plusieurs ouvrages à son club favori. C’est un Beerschotman dans l’âme, ce qui ne l’empêche pas d’avoir des amis à l’Antwerp et de boire une “bolleke” avec eux. “Je connais Paul Bistiaux de l’Antwerp, confie-t-il notamment. Paul est un homme que je respecte. Il est un vrai Antwerpman, très fidèle à son club. Mais les supporters de l’Antwerp, je ne les appelle pas mes amis, je dirais plutôt : ce sont de bonnes connaissances.”

Paul Bistiaux, un avocat anversois, fut pendant des années le secrétaire de l’actuel champion de Belgique, l’Antwerp, surnommé Great Old et qui compte cette saison entre 14 000 à 15 000 abonnés parfois qualifiés, par leurs homologues du Beerschot de Rood-witte honden (les “chiens rouge et blanc”).

Steak frites plutôt que des tartines

Pour Danny Geerts comme pour Paul Bistiaux, il faut replacer la rivalité entre les deux clubs anversois dans leur contexte historique d’origine. L’Antwerp est le plus ancien club du pays. Il a été fondé en 1880 au sud d’Anvers à deux pas du Nachtegalenpark. Le Beerschot est né un peu plus tard, vers 1900 par des dissidents de l’Antwerp. Parmi eux, Alfred Grisar. L’homme d’affaires francophone fit construire un stade sur des terrains acquis au Kiel par sa famille, au sud de la ville, quelques années auparavant. À l’époque, la famille Grisar bénéficia d’appuis financiers venus d’entrepreneurs anversois. Elle a ainsi réussi à attirer des joueurs de l’Antwerp dans ses filets. “Le Beerschot, dont les dirigeants étaient issus de l’élite financière de la ville, promettait aux joueurs un steak frites deux fois par semaine. La promesse fit recette. Ils en avaient marre de manger des tartines au fromage de l’Antwerp”, sourit Danny Geerts.

La rivalité entre l’Antwerp et le Beerschot ne s’explique pas par des divergences philosophiques ou politiques comme c’est le cas, à Malines, entre les supporters du Racing club Mechelen d’origine plutôt catholique et ceux du KV Mechelen, plutôt socialiste.

Elle a par contre été davantage sociologique. “À l’époque, le Beerschot était le club fréquenté par la bourgeoisie. Les supporters de l’Antwerp, eux, étaient issus des classes populaires. En 1922, soucieux de rivaliser dignement avec son éternel concurrent, l’Antwerp fit construire un nouveau stade à Deurne, à l’est d’Anvers, une commune qui avait la cote notamment dans les milieux ouvriers travaillant au port à ce moment-là”, explique Paul Bistiaux qui confirme que le Beerschot est resté un club élitaire jusque dans les années septante. “Je me souviens, j’étais jeune avocat à l’époque, le pouvoir judiciaire anversois était pro-Beerschot. Le Tout Anvers, le gratin, allait au Beerschot, renchérit-il. Un avocat supporter de l’Antwerp comme moi, c’était un merle blanc, un fait rarissime. Aujourd’hui, ce n’est plus du tout le cas.”

Paul Bistiaux rappelle que Guy Thys, Anversois pur souche et francophone lui aussi, a joué au Beerschot avant de devenir entraîneur de l’équipe nationale. Le français a-t-il encore droit de cité au Beerschot en 2023 ? On le parle encore régulièrement dans les clubs de hockey et de tennis du Beerschot à Kontich fréquentés par de nombreuses familles anversoises mais plus exclusivement. Et au stade, c’est presque uniquement le néerlandais. “Depuis un bon quart de siècle, le Beerschot n’est plus le club élitaire qu’il fut jadis”, observe Paul Bistiaux qui explique qu’aujourd’hui la proximité géographique explique davantage la provenance des supporters. “Le Beerschot attire aujourd’hui plus d’habitants du sud d’Anvers et l’Antwerp, du nord de la Métropole.”

Dikke nekken

Les supporters du Beerschot revendiquent franchement leur appartenance au quartier, le Kiel, où a été construit le stade. Danny Geerts insiste : “C’est vrai. Nous sommes le seul club de foot vraiment anversois puisque nous jouons au Kiel (code postal 2020) qui est un quartier d’Anvers. L’Antwerp joue à… Deurne (code postal 2100), ce n’est pas Anvers. Quand il y avait un derby anversois opposant l’Antwerp au Beerschot, on disait 'Le Beerschot affronte Deurne-Nord'. Ou alors, on ironisait en disant que l’Antwerp, c’est un club de foot dans la région des Voorkempen” (Le terme fait référence à une partie de la Campine anversoise qui compte 6 communes : Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel, NdlR).

Danny Geerts sait qu’il force un peu le trait ici. Anversois et fier de l’être, il se sait jugé par le reste de la Flandre. Les Sinjoren (les “seigneurs”, surnom des Anversois) passent pour des “dikke nekken”. Ce qui ne déplaît pas à Danny Geerts. “En même temps, nous avons une faculté d’autodérision à laquelle nous sommes attachés. Si rien ne va, un bon juron libère et remet les pendules à l’heure.”

Spionkoppen

”Aujourd’hui, l’Antwerp est champion de Belgique”, reconnaît Danny Geerts, l’âme en peine. Le Beerschot a connu des hauts et des bas au cours de son histoire mouvementée. Dans les années nonante, le club est tombé bien bas après une mauvaise gestion financière qui a rendu inévitable la faillite du club. Aujourd’hui, les problèmes ne sont pas complètement effacés, reconnaît Geerts. “Un prince saoudien possède 75 % des actions du Beerschot. Le président du club (Francis Vrancken) et deux autres hommes affaires flamands se partagent 25 %”, précise-t-il. Tombé en faillite à deux reprises, le club a dû prendre son courage à deux mains pour gravir un à un les échelons provinciaux puis nationaux. Aujourd’hui, il joue en division 2. Les supporters, certes, ont eu le moral en berne en traversant cette passe difficile. Mais l’âme du club, ce sont eux. Ils font la différence. “Loyaux et fidèles, ils peuvent se montrer très critiques aussi”, souligne Danny Geerts. Ces supporters sont capables de déverser leur venin à l’envi.

Le noyau dur des supporters, les spionkoppen, est-ce un phénomène anversois ? “Pendant un derby anversois, les excès sont monnaie courante et il n’est pas rare d’être confronté à des cas de violence plus extrêmes qu’ailleurs en Flandre”, regrette notre interlocuteur. Paul Bistiaux, de son côté, dénonce les mêmes dérives qui parfois virent à l’hooliganisme. Aujourd’hui, on constate que les supporters consomment des stupéfiants et de l’alcool avant et pendant les matches. “Un jour, un supporter du Beerschot a lancé une torche enflammée dans le bloc de l’équipe rivale visant des supporters de l’Antwerp. C’est inadmissible. Aujourd’hui, nos supporters sont convoyés en cars et sous escorte policière pour rejoindre le stade où se jouera le match”, conclut Danny Geerts.