Qui est Tony Estanguet, le nouveau responsable des JO de Paris ?

Une fois remballées ses pagaies après les JO de Londres, en 2012, le champion français a d’abord intégré la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO). Logique pour un homme biberonné aux JO qui raconte qu’en 1988, à dix ans à peine, il se “levait la nuit pour regarder Carl Lewis” avant d’avoir “le déclic” aux Jeux de Barcelone, en 1992, où l’un de ses frères, Patrice, était “ouvreur” du parcours. Son frère, justement, remporte une médaille de bronze à Atlanta, en 1996, également en canoë. “Dans notre famille, on ne connaissait personne qui avait fait les Jeux. Là, le frangin l’a fait, ça veut dire que c’est possible, à partir de ce moment je me dis : 'C’est mon objectif, je veux aller aux Jeux'”, raconte-t-il

S’ensuit une carrière exceptionnelle : trois fois l’or aux JO (2000, 2004 et 2012) et un seul “premier gros échec”, à 30 ans, aux JO de Pékin en 2008.

Après le professorat de sport et le marketing, il joue un rôle moteur dans la candidature de Paris, et prendra ensuite la tête du comité d’organisation. S’il semble avoir un peu apprivoisé les politiques, il s’en méfie toujours. “Il n’a pas d’élection lui, il a envie que les Jeux avancent”, dit son conseiller Michaël Aloïsio.

À 45 ans, ce VRP en chef des JO trimballe son enthousiasme et ses “chouette”, “fantastique”, “magique”, “iconique”, sur tous les terrains. Derrière le sourire, le “cuir s’épaissit” mais “il sait qu’il va s’en prendre plein la tête”, décrypte toutefois un observateur. Entre la contrainte budgétaire, la présence ou non de sportifs russes susceptible d’entraîner un boycott et, tout récemment, une perquisition au siège du comité laissant planer une menace judiciaire sur ses Jeux, les temps sont durs. Mais ce champion a coutume de dire que l’eau lui a appris à s’adapter. “S’adapter, cela peut générer beaucoup de stress chez certains. Moi j’ai grandi avec, devoir me préparer et le jour J ne pas savoir ce que je vais avoir comme mouvement d’eau. Pendant la course, il faut parfois changer d’option, parce qu’on n’avait pas vu arriver un truc, explique-t-il. À un an des JO, il se peut qu’il arrive encore sans doute pas mal de trucs”, dit-il.