En quête de reconnaissance dans le sport, l'Arabie saoudite crée une société pour financer les événements sportifs majeurs

La création de SRJ Sports Investments "vise à accélérer la croissance du secteur sportif en Arabie saoudite et dans la région", a annoncé le Fonds d'investissement public (Public Investment Fund, PIF) dans un communiqué.

Selon le fonds souverain, l'un des plus riches du monde, SRJ Sports Investments investira dans "l'acquisition et la création de nouveaux droits de propriété intellectuelle pour des événements, dans les droits commerciaux de compétitions populaires de premier plan et dans l'accueil de grands événements mondiaux en Arabie saoudite".

La création de cette société est destinée à "renforcer la position de l'Arabie saoudite en tant que l'une des principales destinations mondiales pour le sport et le divertissement", s'est félicité le PIF, fort de quelque 620 milliards de dollars d'actifs.

"La société viendra compléter d'autres investissements du PIF dans le secteur du sport", a précisé Raed Ismaïl, responsable du fonds souverain pour les investissements au Moyen-Orient.

Le sport et le divertissement figurent parmi les "priorités" du PIF, a-t-il souligné dans le communiqué, en lien avec la "Vision 2030", vaste projet de réformes du prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du royaume, premier exportateur de pétrole brut au monde.

Les clubs de football saoudiens ont recruté un grand nombre de stars ces derniers mois, à commencer par Cristiano Ronaldo puis Karim Benzema, Jordan Henderson, Sadio Mane, N'Golo Kanté et Riyad Mahrez.

Kylian Mbappé et Lionel Messi n'ont en revanche pas répondu aux appels du pied des Saoudiens.

Au-delà du football, l'Arabie saoudite a également attiré l'attention en finançant le circuit de golf LIV Golf et en accueillant un Grand Prix de Formule 1.

L'ATP et la WTA, pour le tennis, ont aussi été approchés par les Saoudiens.

L'Arabie saoudite et les sportifs concernés ont été accusés de "sportswashing", en aidant le royaume ultraconservateur de détourner l'attention internationale de ses graves violations des droits humains.