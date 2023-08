Anderlecht renforce son entrejeu: “"Flips et Rits ? Depuis la blessure de Yari, on n’avait plus de meneur de jeu…"

Brian Riemer est resté prudent dans ses commentaires au sujet de ces deux joueurs. “Tant que mon CEO ne me dit pas qu’un deal est fait, je préfère ne pas faire trop de commentaires. Mais en général, je peux expliquer pourquoi on cherche à renforcer notre entrejeu. Je suis content des médians dont je dispose. Contre l’Antwerp, Leoni et Stroeykens ont fait un bon match. Lonwijk pourra aussi nous aider, que ce soit comme '8' ou sur le flanc. Mais depuis l’absence de Yari Verschaeren, on n’avait plus vraiment de meneur de jeu. Si une opportunité se présente sur le marché, il faut la saisir.”

Majeed Ashimeru, lui, sera out pendant quelques semaines. Il souffre d’une blessure musculaire et est out jusqu’à la trêve internationale de septembre. Marco Kana n’était pas sur la feuille de match contre l’Antwerp, mais il n’est pas blessé. Son manque de temps de jeu lui a coûté sa place sur le banc.

Zeno Debast souffre d’une petite contracture. Riemer : “Ce n’est pas une blessure, mais plus de la fatigue. On décidera samedi s’il joue.” Pour rappel : son éventuel forfait n’a rien à voir avec un transfert imminent au PSV. Riemer, pas très content : “Ce sont des rumeurs et je ne parle pas de rumeurs.”