Sous une chaleur tropicale, e Bruxellois, 30 ans, a rendu une deuxième carte de 64, à six sous le par, grâce à un parcours sans-faute orné de six birdies.

Avec un total de 136 coups, Thomas Detry compte six coups de plus que l’Américain Lucas Glover, 43 ans, vainqueur de l’US Open en 2019. Glover a rendu une carte de 64 aussi, avec quatre birdies, un eagle et sans concéder le moindre bogey pour prendre seul la tête avec un coup d’avance sur son compatriote Jordan Spieth.

Ce St. Jude Championship est la première étape des FedEx Cup playoffs, une série de trois tournois réservée aux 70 golfeurs les mieux classés de la saison.

Glover a remporté la semaine dernière le championnat Wyndham de l’US PGA Tour, sa première victoire en deux ans, qui lui a assuré une des 70 places dans les FedEx Cup playoffs. Seuls 50 de ces golfeurs se qualifieront pour le BMW Championship la semaine prochaine, et 30 pour le Tour Championship dans deux semaines à Atlanta.

Avec sa 30e place provisoire, Thomas Detry occupe provisoirement la 50e de ce classement.