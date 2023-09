Wentworth : Thomas Detry démarre fort

Thomas Detry a signé une très belle carte de 67 (-5) lors du premier tour du BMW PGA Championship (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours anglais de Wentworth (par 72). Très solide dans tous les secteurs du jeu, le joueur bruxellois a réussi six birdies et n’a concédé qu’un bogey, sauvant miraculeusement le par sur le 18. Il occupe la troisième place du classement, à égalité avec sept autres joueurs. Nicolas Colsaerts (3 birdies, 3 bogeys) a rentré une carte dans le par. Le Danois Marcus Helligkilde occupe la tête à 8 sous le par avec un coup d’avance sur l’Écossais Richie Ramsay et l’Anglais Matt Fitzpatrick. Avec 9 millions de dollars de “prize money”, le tournoi anglais est l’un des mieux dotés de la saison sur le circuit européen.